Podsećamo, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i doneo rešenje o suspenziji Dajkovića zbog pružanja podrške građanima u Botunu krajem prošle godine.

Dajković je otkrio za Kurir da će sam podneti ostavku, kao da "plaća cenu nastavka institucionalnog, političkog i svakog drugog progona srpskog naroda u Crnoj Gori".

- Slobodna Crna Gora od danas nije deo vlasti u Podgorici, napuštamo lokalnu vlast jer ne želimo da je podržavamo. Nijedno pitanje - dvojno državljanstvo, članstvo u NATO, priznanje Kosova... nije rešeno. Njima Srbi služe kao taster poslanici. Meni je žao što su pojedini Srbi u Vladi postali oduševljeni sa tom Evropskom unijom (EU). Zaboravljaju da su bili organizatori anti-NATO protesta. Pa članice EU su i u NATO - istakao je Dajković na pres konferenciji u Skupštini Glavnog grada.

- Pomaže Bog, Hristos se rodi. Poslije sječe knezova, ide buna protiv dahija. Juče sam dobio suspenziju od Mujovića, zabranio mi je da dođem na posao jer sam podržao braću Srbe u Zeti. Zabranjuje mi se pristup lokalnoj upravi kao da sam ubio čoveka. Nisam smenjen jer sam proneverio novac, potukao se na radnom mestu, već jer sam podržao Srbe u Zeti i saborca Milana Kneževića", kazao je Dajković.

On je dodao da ako je neko trebalo da bude kažnjen, neka to bude on.

- Mogu da ostanem bez posla, bez hleba, ali ne i bez obraza. Da izađete u Bokešku, videćete minimum 30 lokalnih funkcionera. Nijedan kadar DPS-a nije suspendovan od 30. avgusta na ovamo. Ja sam 2020. vodio aktivnu kampanju protiv DPS-a. Za to vrijeme, Mujović je bio u štabu DPS-a sa Duškom Markovićem. Mi smo mu oprostili ružnu prošlost, a evo kako nam je vratio - kazao je Dajković.

On je rekao da njima mandat nije dao Mujović, ni predsjednik Vlade Milojko Spajić.

- Nego smo ga osvojili. Ja sam ovaj posao pošteno dobio - javio sam se na konkurs. Niko ne spominje da smo van radnog vremena vršili humanitarne akcije, pomagali ljudima. Odluka o mojoj suspenziji je neustavna, jer o njoj nije odlučila disciplinska komisija. Znate gde se nalazi ta komisija? Sprat ispod kancelarije Spajića. Vjerovatno je on to pokrenuo jer sam pomenuo da je trčao da se slika sa mnom. Nemam nikakvu potrebu da se pravdam bilo kome. Ovo je nastavak progona srpskog naroda. Smenjen sam iz političkih razloga jer sam podržao Srbe u Zeti - rekao je Dajković.

Radević: Otkazujemo podršku Mujoviću

Odbornik Slobodne Crne Gore Boban Radević kazao je da ta partija otkazuje podršku Mujoviću.

- Ko je taj ko može da uskrati pravo na izražavanje pogotovo ako se radi o predsedniku stranke koja čini vlast u Glavnom gradu? Mi otkazujemo podršku Saši Mujoviću. Pokrenućemo priču sa svim činiocima vlasti u Podgorici, a pre svega sa Demokratskom narodnom partijom (DNP) o pokretanju razrešenja Mujovića i skraćenju mandata vlasti - rekao je Radević.

On je kazao da će Slobodna Crna Gora spriječiti Vladu Crne Gore da uvede prinudnu upravu u Glavni grad.

- Ja kao odbornik stojim uz predsednika Dajkovića. Krećemo u borbu za sva ona pitanja koja su zanemarena - rekao je Radević.

Na pitanje novinara da li će sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Evropskim savezom i ostalim političkim subjektima opozicije, Dajković je kazao da DPS "danas sedi u Pokretu Evropa sad (PES)".