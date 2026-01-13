Slušaj vest

- Apsolutna je laž, zlonamerna i podla, sve što je danas izrekla poslanica Jelena Spirić, govoreći o ugroženosti pacijenata zbog nestašice fiziološkog rastvora. Činjenice jeste, lako proverljiva, da ni u jednom trenutku, apsolutno niti jedan pacijent u bilo kojoj bolnici nije bio ugrožen, kao i da nije bilo ugroženosti snabdevanja, niti nedostatka fiziološkog rastvora u bilo kojoj ustanovi u Republici Srbiji. To je je činjenica, koju zna svako ko je u prethodnom periodu zbog lečenja boravio u bolnici - naglasio je ministar.

On je naglasio da činjenice poslanici Spirić i njenim mentorima nije važno.

- Oni su očigledno toliko informisani da bolje i od samih pacijenata koji leže u bolnicama znaju da li ima ili nema fiziološkog rastvora u zdravstvenim ustanovama. Oni su, očigledno, toliko podli i zli, da ne prezaju od laži i obmanjivanja građana, radi stvaranja panike i haosa. Dokazali su već, bezbroj puta, da im je jedina politika ona koja za cilj ima rušenje Srbije, izazivanje nereda i haosa, jer im je jedina deviza "što gore za Srbiju, to bolje za nas" - rekao je Lončar, i zaključio: