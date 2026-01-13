Slušaj vest

- Ovde iz Abu Dabija hoću da uputim jednu važnu poruku građanima Srbije. Ovi ljudi ovde, pre 50 godina kada su stvarali svoju državu nisu ni sanjali koliko će uspešna da bude. Postigli su to zahvaljujući planu, programu, viziji i hrabrosti svojih lidera – rekao je predsednik.

On kaže da mi u Srbiji moramo da koristimo naše prilike.

- Moramo da čuvamo mir i da razumemo šta se dešava u svetu. Zato vreme veštačke inteligencije, superkompjutera, IT sektora, digitalizacije, je nešto što je pred nama, i Srbija mora snažnije da prigrli sve što je novo, jer bez toga nećemo moći da opstanemo i da ostanemo na planeti – rekao je Vučić.

Istakao je da je zato važno da se borimo i imamo plan.

- I važna je vizija i plan i naroda, i rukovodstva. Važno je kako i na koji način ćemo sve to sprovesti u delo. I kada vidim ovde i obrazovnu, i zdravstvenu infrastrukturu, kada vidim građevinsku i komunalnu, pa do vojne infrastrukture, jasno mi je šta treba da radimo u budućnosti – naglasio je on.

Predsednik kaže da nije istina da je svejedno i ko će da vlada i ko će da upravlja.

- Pred nama je veliki izbor u budućnosti, ali istovremeno moraćemo da budemo ujedinjeni i da se borimo za svoju zemlju. Da čuvamo mir, da se razvijamo i idemo napred. Sjajna godina je pred nama, uveren sam da ćemo u ekonomskom smislu imati jednu od najboljih i najuspešnijih godina. A za sve drugo, takođe ćemo se postarati sami. U se i u svoje kljuse, i graditi prijateljstva svuda gde je to moguće – kazao je predsednik, i dok je kamera zumirala velelepne nebodere iza njega, dodao: