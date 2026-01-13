"DO PROMENA U CRNOJ GORI 2020. GODINE NE BI DOŠLO BEZ SRPSKIH GLASOVA" Miloš Vučević o suspenziji Dajkovića: Bar znamo na čemu smo
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks (X) povodom aktuelne situacije u Crnoj Gori.
Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i doneo rešenje o suspenziji još jednog borca za prava i slobodu Srba u Crnoj Gori Vladislava Dajkovića, lidera Slobodne Crne Gore i rukovodioca gradske Službe za građane, a sve zbog pružanje podrške građanima u Botunu krajem prošle godine
Vučević poručuje da Mujović ne bi postao gradonačelnik bez srpskih glasova.
"Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova. Gospodin Mujović ne bi postao gradonačelnik Podgorice bez srpskih odbornika. Gospodin Spajić ne bi bio premijer Crne Gore bez srpskih poslanika. I sada se Srbi ponovo hapse i suspenduju kao da 30.08.2020. nije ni bilo? Blago rečeno - nije fer. Ali sada barem i Srbi u Crnoj Gori znaju na čemu su", napisao je Vučević na Iksu.
