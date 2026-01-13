Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović pokrenuo je disciplinski postupak i doneo rešenje o suspenziji još jednog borca za prava i slobodu Srba u Crnoj Gori Vladislava Dajkovića , lidera Slobodne Crne Gore i rukovodioca gradske Službe za građane, a sve zbog pružanje podrške građanima u Botunu krajem prošle godine

"Do promena u Crnoj Gori 2020. godine ne bi došlo bez srpskih glasova. Gospodin Mujović ne bi postao gradonačelnik Podgorice bez srpskih odbornika. Gospodin Spajić ne bi bio premijer Crne Gore bez srpskih poslanika. I sada se Srbi ponovo hapse i suspenduju kao da 30.08.2020. nije ni bilo? Blago rečeno - nije fer. Ali sada barem i Srbi u Crnoj Gori znaju na čemu su", napisao je Vučević na Iksu.