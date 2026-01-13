LUDA KUĆA
SAVO MANOJLOVIĆ POGUBIO KONCE Pre nekoliko meseci pričao jedno, sada drugo - protivio se izborima, a sada... (VIDEO)
Slušaj vest
Lider pokreta Kreni-promeniSavo Manojlović menja mišljenje na nekoliko meseci! On je, naime, prošle godine tokom gostovanja u podkastu "Bez pardona" bio protiv vanrednih izbora.
- Traženje izbora bi bilo veštačko disanje za Vučića i izdaja studentskih interesa - pričao je tada lider "Kreni-promeni".
Međutim, sada je ploču potpuno promenio i vlastima uputio zahtev da raspišu izbore!
- Činjenica je da smo imali vlast koji je prethodnih godina svaki put davala izbore, čak ih je sama bez traženja prevremenih raspisivala. Sada je činjenica da prvi put od maja prošle godine kada su ti izbori zatraženi ova vlast ih ne raspisuje - rekao je Manojlović u emisiji "Probudi se" na televiziji Nova.
Kurir Politika
Reaguj
6