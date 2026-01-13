Slušaj vest

Do ranog nedeljnog jutra, policija u istočnoj nemačkoj saveznoj pokrajini Saksoniji već je evidentirala 32 nesreće, a bilo je problema i u drugim delovima zemlje.

U glavnom gradu Berlinu mnoge hitne službe bile su pretrpane jer su ljudi dolazili sa slomljenim kostima zbog zaleđenih puteva.

I opet, niko u Nemačkoj nije pokušavao da iskoristi ovu prirodnu pojavu u političke svrhe, kao što to se to dešava u Srbiji. Niko u Saksoniji nije postavljao neduhovita pitanja poput "Jel zima iznenadila Nemce", već se to samo ovde traži razlog za pljuvanje po sopstvenoj zemlji.

Nemačka meteorološka služba očekuje da će padati kiša koja će se lediti na tlu.

Portparol saskog policijskog odeljenja rekao je da su službenici "uglavnom bili zauzeti ovim nesrećama". U jednom slučaju u gradu Cvikau na jugu, vozač se sudario s saobraćajnim znakom zbog klizavog puta.

Istražitelji procenjuju štetu na oko 23.000 eura (27.000 dolara). Vozač nije povređen.

U istočnom Hesenu, 19-godišnjak je izgubio kontrolu nad svojim automobilom zbog klizavih puteva. Automobil se prevrnuo nekoliko puta, saopštila je policija. Hitna pomoć je vozača i njegovog 20-godišnjeg saputnika, oboje ozbiljno povređenih, prevezla u bolnicu.

U južnom Hesenu, 18-godišnja devojka izgubila je kontrolu nad vozilom dok je preticala drugo vozilo po putu i sletela niz kosinu, udarivši u drvo. Njena saputnica je lakše povređena i zbrinuta je na mestu nesreće od strane hitne pomoći, saopštila je policija.

Već je bilo brojnih nesreća u noći s petka na subotu i u subotu ujutro zbog leda, posebno na severu zemlje.