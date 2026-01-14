Moldavija je bila deo Rumunije od 1918. do 1940. godine, kada ju je anektirao tadašnji Sovjetski Savez, da bi potom proglasila nezavisnost 1991. godine, nakon pada Gvozdene zavese.

Kako se navodi, na referendumu 2024, stanovnici Moldavije su tesnom većinom od 50,4 odsto glasali za pristupanje EU, a referendumski proces obeležilo je mešanje Rusije.

Sandu je ponovo izabrana za predsednicu sa oko 55 odsto glasova, pobedivši svog proruskog protivnika.

Politiko navodi da ankete pokazuju da se oko dve trećine Moldavaca protivi ponovnom ujedinjenju, dok je podrška ovoj ideji tradicionalno veća u Rumuniji