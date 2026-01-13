Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić brutalno je odgovorila Stranci slobode i pravde koja je na platformi "Iks" (X) iznela sramne laži.

Naime, stranka, čiji je lider Dragan Đilas, poručila je putem svog naloga da u vrhu režima vlada panika povodom dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Beograd.

Dodali su i da je Ana Brnabić "histerično reagovala" zbog toga, zbog čega je predsednica Skupštine morala da im odgovori i zapuši im usta.

Poručila im je da histerija zapravo vlada u redovima blokadera.

"Jedina histerija u vezi sa posetom evroparlamentaraca je histerija u redovima blokadera iz bivše vlasti. Kao deca koja čekaju Deda Mraza. Meni je drago zbog njih. Nije mala stvar da ugostite svoje idole, da dočekate sa suzom radosnicom u oku Tonina Piculu, da imate priliku da pokažete svu vašu servilnost u punom svetlu. A što se tiče toga da evroparlamentarci dolaze da se uvere da je stanje u Srbiji još gore nego što piše u njihovim rezolucijama - pa naravno da je gore! I ja sam o tome pričala!", započela je Brnabićeva.

Dodala je i, u svom stilu, da ima "puno poverenje u Piculu".

"U poslednjoj rezoluciji su pomenuli samo supersonično tajno oružje „zvučni top“, koje niko nije čuo ni video, čiji zvuk se kreće levo-desno i gore-dole kako bi izbegao ćacije, a pogađao samo blokadere. A stanje je gore! Mi imamo i dresirane pčele koje nepogrešivo, bez oklevanja i zadrške, kidišu na blokadere i sprečavaju ih da izađu na glasanje ili pronađu naše kol centre. Ja očekujem, i imam puno poverenje u Piculu, da će se nakog ove „fact finding“ misije Evropskog parlamenta i pčele naći u sledećoj rezoluciji. Nepravedno su izostavljene iz prethodne. Pravda za ćaci pčele, puna istina za evroparlamentarce!", zaključila je Brnabićeva.