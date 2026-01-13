Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svom narodu Srpsku Novu godinu.

"Svako slavlje je lepše kada se podeli sa prijateljima, pa je tako i ova proslava Srpske Nove godine posebna. Zahvalan sam UAE na tome što su nam na najlepši način čestitali praznik. Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je večeras puno dok gledam najlepšu trobojku na svetu. Hvala vam još jednom, dragi prijatelji! Srećna Srpska nova godina! Živela Srbija!", poručio je Vučić putem Instagrama.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prisustvovao je svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

Nedelja održivosti u Abu Dabiju je globalna inicijativa pokrenuta u cilju predstavljanja najviših dostignuća i aktuelnih trendova u oblastima tehnologije, energetike, obrazovanja i veštačke inteligencije u okviru održivog razvoja.

NAJLEPŠA TROBOJKA VIJORI SE NA JEDNOJ OD NAJVEĆIH SVETSKIH GRAĐEVINA Vučić: Srbiji na najlepši način čestitam praznik! Slavlje delimo sa prijateljima

Okuplja šefove država, predstavnike vlada, stručnjake, investitore i druge učesnike kako bi razmenili znanja, predstavili nove strategije i konkretna rešenja koja doprinose napretku na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu u skladu sa principima održivog razvoja.

SRPSKA ROBOJKA VIJORI SE NA JEDNOJ OD NAJVEĆIH SVETSKIH GRAĐEVINA Foto: Kurir

Kurir Politika

