Svetski ekonomski forum zvanično je u decembru najavio učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na godišnjem sastanku u Davosu, u Švajcarskoj.

Svetska državnička elita, koja će prisustvovati Forumu, uz predsednika Aleksandra Vučića okupiće i predsednika SAD Donalda Trampa, direktorku Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinu Georgievu, kao i predsednika Finske Aleksandera Stuba.

Foto: World Economic Forum

Više od pet decenija Forum okuplja lidere iz poslovnog sektora, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i naredne generacije kako bi zajednički razumeli globalne izazove i pokrenuli svet napred.

Program će biti organizovan oko pet centralnih tema koje su formulisana kao otvorena pitanja, poručili su organizatori.

Program je osmišljen da podstakne nove ideje, iznese dugoročna rešenja za međusobno povezane izazove i otvori nove prilike za rast, otpornost i društveni uticaj.

Pored toga, učesnici će pokušati i da zajednički pronađu odgovor na pitanje kako pokrenuti nove izvore ekonomskog rasta, sa akcentom na inovacije i produktivnost. Kako se navodi, treća tematska celina na Forumu će biti mogućnost investicija u ljude i otpornost radne snage.

U Davosu će se takođe raspravljati o prelasku na održive, cirkularne i inkluzivne modele proizvodnje i potrošnje, uz poruku da ekonomski rast i zaštita životne sredine nisu nužno suprotstavljeni ciljevi, već međusobno zavisni elementi dugoročne stabilnosti.

Napominje se da klimatske promene i gubitak biodiverziteta sve snažnije utiču na infrastrukturu, poljoprivredu i prirodne ekosisteme, a takođe stvaraju i ekonomske rizike.