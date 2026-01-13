Slušaj vest

Predsednica skupštine Ana Brnabić na Prvoj TV govorila je o najvažnijim temama koje se tiču naše zemlje.

Ana Brnabić je govorila o poseti Aleksandra Vučića Emiratima i naglasila je da je predsednik Arapskih Emirata šeik Muhamed bin Zajed el Nahjan veliki prijatelj Srbije.

- Hoću da naglasim koliko je važna ova poseta predsednika Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i takođe bilatelarni sastanak sa predsednikom UAE sa kojim će predsednik Aleksandar Vučić imati sutra, zato što šeik je danas apsolutno jedan od najuticajnijih državnika u svetu. Odlično je što smo zahvaljujući svim aktivnostima predsednika Vučića uspeli da izgradima takav odnos.

- Emirati su svakako predvodnici tehnologijevu svetu, mi imamo mnogo od njih da naučimo.

- To je svakako naša politika, samostalnost i nezavisnost i dobri odnosi sa svima.

- Ostajemo na evropskom putu. Sutra ne vanredna sednica Skupštine.

- Naši građani su imali prilike da vide da je Tramp potvrdio dolazak u DAVOS, Aleksandar Vučić pripada tamo kao i svi koji su pozvani. Tradicionalno je Vučić pozvan u DAVOS, to je u interesu Srbije.