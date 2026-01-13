Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju ukazala je da je napad na dvojicu Srba, Dejana S. i Radovana M, noćas u Dečanima posledica antisrpske politike Prištine, kojom je, kako kažu, osokoljen albanski ekstremista koji je u njih ispalio rafal metaka samo zato što su Srbi.

U oružanom incidentu u kafiću u Dečanu povređena su dvojica Srba, kao i Albanac advokat D.C, a osumnjičeni za pokušaj ubistva Ismet Zukaj uhapšen je na licu mesta.

Iz Kancelarije za KiM navode da su Radovan M. i Dejan S. raseljeni su Srbi sa Kosova još od 1999. godine i da napad na njih pokazuje koliko su srpski povratnici ugroženi na prostoru Kosova kao mete Kurtijeve politike.

- Oni su upucani i zadobili su teške povrede samo zato što su Srbi koji su se drznuli da posete svoju imovinu u Metohiji koja je etnički očišćena od Srba - rečeno je iz Kancelarije za KiM za Novosti.

Poznato stanje ranjenih Srba

Dodaju da će o napadu na Dejana i Radovana obavestiti sve međunarodne predstavnike i zahtevati da napač na njih bude najstrože sankcionisan.

Kako su prenele Novosti, uhapšeni Zukaj je Dejana i Radovana pitao da li su Srbi, nakon čega je izvadio pištolj i hladnokrvno ispalio hice u njih. Zločinu nije prethodila svađa, već je Zukaj "samo krenuo da puca po Srbima", koje ne poznaje, niti oni poznaju njega.

Radovan je s nekoliko hitaca pogođen u stomak i operisan je u pećkoj bolnici, dok je Dejan pogođen u karlicu i nalazi se u prištinskoj bolnici. Dejan je raseljeno lice iz Peći, a Radovan iz Dečana, dodaju Novosti.

Sa njima za stolom bio je advokat D.C. koji je takođe napadnut i nalazi se u najtežem stanju.