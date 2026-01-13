Slušaj vest

Srpska lista saopštila je da oružani napad na Dejana S. i Radovana M. u Dečanima pokazuje da su Srbi na Кosovu izloženi stalnoj pretnji i da se nasilje nad njima više ne doživljava kao izuzetak, već kao posledica opasne politike koja se sistematski sprovodi.

Ukazuju da ovaj događaj nije nastao slučajno.

„On je rezultat godinama građene antisrpske atmosfere koju promoviše režim u Prištini, kroz javne nastupe, političke poruke i potpuno odsustvo odgovornosti za one koji napadaju Srbe. U takvom ambijentu, nacionalna pripadnost postala je dovoljan razlog da neko bude meta nasilja“, navodi se u saopštenju Srpske liste na Instagramu.

Napominje se i da posebno zabrinjava činjenica da nijedan od brojnih napada na Srbe u prethodnom periodu nije dobio adekvatan sudski epilog.

„Кada zločini ostaju nekažnjeni, šalje se jasna poruka da je nasilje dozvoljeno. Upravo ta poruka danas ohrabruje nove napadače i dovodi do sve težih posledica“, poručuju iz Srpske liste.

Srpska lista zahteva da se ovaj slučaj do kraja rasvetli i da odgovorni budu kažnjeni, ali i da se konačno prekine praksa zatvaranja očiju pred napadima na Srbe.