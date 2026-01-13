Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je novogodišnjeg izdanja emisije "Ami g Show". Gledaoci će imati priliku da vide predsednika Srbije u izdanju na koje nisu navikli.

Uz predsedika, gost emisije je i ministar finansija Siniša Mali.

Vučić se odmah na početku našalio sa Sinišom da ministar u Bugarskoj poseduje 24 stana, aludirajući na još jedne u nizu laži koje neistomišljenici plasiraju. 

- To je naravno laž, ima jedan, ali su oni pročitali koliko ima stanova u zgradi, pa su rekli 24.

Vučić je potom istakao da je njegov posao baš onakav kakav je mislio da će biti. 

- Ne postoji ništa važnije, a sada da plačem i kukam kako mi je teško, ne. Posebno ne za novogodišnje veče. Tako da sve je super. Šta sad da kukam kako je teško, a za to sam se borio i dva puta kandidovao? Za mene ne postoji ništa važnije, veće i lepše I da osećaš veći ponos. Ne mogu da kukam, posebno ne za novogodišnje veče, sve je super. Nekim saradnicima sam zadovoljan, nekima nisam. Sinišom sam zadovoljan. Siniša je više od saradnika.

- Hteo je da ide u Kinu 2012. ali sam ga zaustavio. Mi smo se porodično družili. On taj posao radi odlično. Mnogo mu nedostaje emocionalne i socijalne inteligencije, ima sve vrste sem tih - kazao je on.

Siniša Mali je rekao da ume da se zaplače na tužne filmove.

- Jao kakvu si im laž prodao, kazao je Vučić, na konstataciju Malog da je plakao kad je u pitanju film “Gladijator”.

Kako je dodao, kada su pare u pitanju nikome se ne javlja.

- Da ima para ja bih se javio – uz osmeh je dodao ministar, pa Vučić je rekao da je Sinišan odgovor za sve “para nema, a i da ih ima ja ne dam”.

Siniša Mali je objasnio da postoje prioriteti, jasni kriterijumi, ali i Vučićev nos za projekete koji su važni, poput na primer auto-puteva.

- Kilometar auto-puta donese i nove fabrike, nove investicije. Napravimo studije izvodljivosti i kao što vidite u Srbiji se nikada nije više radilo i gradilo.

Screenshot 2026-01-13 210340.png
Foto: Printskrin Pink TV

 - U Kini 15-20 odsto populacije znaju moje ime i znaju za Srbiju. A to je ogroman broj ljudi - istakao je Vučić.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SA POTPREDSEDNIKOM VLADE I ŠEFOM DIPLOMATIJE UEA: Razgovarali smo o jačanju partnerstva, posebno u energetici i investicijama (FOTO)
Abdul Bin Zajed Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ, TRAMP, SVETSKA DRŽAVNIČKA ELITA U DAVOSU Najvažniji ekonomski forum počinje 19. januara, evo koje su ključne teme od globalne važnosti na stolu (FOTO)
Davos.jpg
PolitikaNAJLEPŠA TROBOJKA VIJORI SE NA JEDNOJ OD NAJVEĆIH SVETSKIH GRAĐEVINA Oglasio se Vučić: Srbiji na najlepši način čestitam praznik! Slavlje delimo sa prijateljima
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"HOĆU DA UPUTIM JEDNU VAŽNU PORUKU GRAĐANIMA SRBIJE" Vučić se oglasio iz Abu Dabija - Nije svejedno ko će da upravlja, važna je vizija i naroda i rukovodstva
Screenshot 2026-01-13 122313.png