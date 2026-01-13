Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je novogodišnjeg izdanja emisije "Ami g Show". Gledaoci će imati priliku da vide predsednika Srbije u izdanju na koje nisu navikli.

Uz predsedika, gost emisije je i ministar finansija Siniša Mali.

Vučić se odmah na početku našalio sa Sinišom da ministar u Bugarskoj poseduje 24 stana, aludirajući na još jedne u nizu laži koje neistomišljenici plasiraju.

- To je naravno laž, ima jedan, ali su oni pročitali koliko ima stanova u zgradi, pa su rekli 24.

Vučić je potom istakao da je njegov posao baš onakav kakav je mislio da će biti.

- Ne postoji ništa važnije, a sada da plačem i kukam kako mi je teško, ne. Posebno ne za novogodišnje veče. Tako da sve je super. Šta sad da kukam kako je teško, a za to sam se borio i dva puta kandidovao? Za mene ne postoji ništa važnije, veće i lepše I da osećaš veći ponos. Ne mogu da kukam, posebno ne za novogodišnje veče, sve je super. Nekim saradnicima sam zadovoljan, nekima nisam. Sinišom sam zadovoljan. Siniša je više od saradnika.

- Hteo je da ide u Kinu 2012. ali sam ga zaustavio. Mi smo se porodično družili. On taj posao radi odlično. Mnogo mu nedostaje emocionalne i socijalne inteligencije, ima sve vrste sem tih - kazao je on.

Siniša Mali je rekao da ume da se zaplače na tužne filmove.

- Jao kakvu si im laž prodao, kazao je Vučić, na konstataciju Malog da je plakao kad je u pitanju film “Gladijator”.

Kako je dodao, kada su pare u pitanju nikome se ne javlja.

- Da ima para ja bih se javio – uz osmeh je dodao ministar, pa Vučić je rekao da je Sinišan odgovor za sve “para nema, a i da ih ima ja ne dam”.

Siniša Mali je objasnio da postoje prioriteti, jasni kriterijumi, ali i Vučićev nos za projekete koji su važni, poput na primer auto-puteva.

- Kilometar auto-puta donese i nove fabrike, nove investicije. Napravimo studije izvodljivosti i kao što vidite u Srbiji se nikada nije više radilo i gradilo.

Foto: Printskrin Pink TV