Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u novogodišnjem izdanju emisije "Ami g Show", govorio je o važnim temama, ali su građani imali priliku da ga vide u nesvakidašnjem izdanju.

- Za strane ne mogu i neću da govorim, a iz opizicije... pa svi su oni moji, sve ih hvalim, Bog da ih poživi na političkoj sceni. Đilasa volim najviše - rekao je Vučić u svojoj analizi prevrtljivaca na političkoj sceni Srbije.

Kaže da svaki njegov saradnik ima pravo na grešku.

- Ono što sebi oprostiš, oprosti i drugima. Oni koji se bore nikad nemaju problem. Nekad bih iz kože iskočio. Poslednji put su na Anu svi skočili zbog REM-a, ali nisu bili u njenoj koži. Ponekad je to i sa Sinišom jer mora da sprečava rasipanje novca, pa dođu sto puta pritužbe na njega.

