Brnabić je rekla da je set pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Uglješa Mrdić, važan za poboljšanje efikasnosti pravosuđa i da građani dobiju suđenje u razumnom roku, kao i jednostavniji i brži pristup pravdi.

''Kao što svi znaju, imamo ozbiljnih problema u velikom broju predmeta sa kojima sudovi ne mogu da se izbore, tako da su ove izmene u tom smislu važne za naše građane'', rekla je Brnabić za RTS.

Istakla je da izmene zakona ni u jednom delu ne zadiru ni u samostalnost tužilaštva, ni u nezavisnost pravosuđa i da je to nešto što je obezbeđeno ustavnim amandmanima, naglasivši da se takve stvari ne mogu menjati zakonima.

''I svako ko kaže da ovo radimo da bismo zadirali u nezavisnost našeg pravosudnog sistema, jednostavno ne govori istinu. Ovo su neke tehničke, administrativne izmene koje će obezbediti da naše sudstvo i pravosudni sistem funkcioniše efikasnije'', naglasila je Ana Brnabić.

Na pitanje o tome da iz opozicije i pojedinih udruženja kažu da se predloženim propisima menja nadležnost sudova i tužilaštava i da traže njihovo povlačenje tvrdeći da nije bilo stručne rasprave i da nije dobijeno zeleno svetlo Venecijanske komisije, Brnabić je rekla da se sada na Venecijansku komisiju pozivaju oni koji su čitav Ustav menjali bez konsultovanja sa tom komisijom i bez ijedne javne rasprave.

''Zanimljivo mi je da oni danas smatraju da je to neophodno, kada imamo tehničke izmene administrativne prirode, a to je, na primer, da li će Treći osnovni sud da ostane ili će biti podeljen na dva da bi imali više ljudi koji rade na velikom broju predmeta'', kazala je predsednica parlamenta.

Dodala je da su oni koji danas to spočitavaju pozivali građane da na referendumu ne glasaju za ustavne amandmane bez obzira na niz javnih rasprava i pozitivno mišljenje Venecijanske komisije o tim amandmanima.

''Tada im nije bilo važno mišljenje Venecijanske komisije, ali građani sve to znaju, za njihove duple standarde i za njihovo licemerje. Zbog toga imamo raspravu u Skupštini, pa će građani čuti kakve su izmene. Ono što je propisano Ustavom, a to je samostalnost tužilaštvo i nezavisnost pravosuđa, ne može da se menja zakonom'', podvukla je Brnabić.

Dodala je da je vladajuća većina uvek spremna da prihvati amandmane opozicije, ako su kvalitetni i dobro obrazloženi, i da je to pokazala u dosadašnjim skupštinskim raspravama.

Brnabić je rekla da bi zakoni trebalo da znače pravnu sigurnost, ali da je važna i potpuna primena zakona, i dodala da je Narodna skupština nadležna i za nadzor nad primenom zakona.