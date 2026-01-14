Slušaj vest

Aleksandar Vučić je uoči susreta istakao da su UAE jedan od najvažnijih investitora u Srbiji i ocenio je da je taj susret od ogromnog značaja za Srbiju.

On je najavio da će sa šeikom razgovarati o NIS-u, bilateralnoj saradnji, vojno-tehničkoj saradnji i geopolitičkih pitanjima.

Vučić je podsetio da Srbija i UAE imaju zvaničnu vojno-tehničku saradnju, kao i da deo dronova Srbija kupuje od te zemlje.

"Mi ćemo da razgovaramo o tome kako ćemo tehnološki da unapredimo našu saradnju. Mi imamo i zvaničnu vojno-tehničku saradnju. Ne zaboravite da deo dronova uzimamo odavde. Razgovaraćemo o transferu tehnologije za različite stvari, od laserskih raketa, pa do svega drugog. To već postoji godinama. Ne zaboravite da su oni investitori u našoj zemlji u poljoprivredu, u energetski sektor, u Beograd na vodi. To su sve stvari koje čine Srbiju suštinski velikom i važnom zemljom", rekao je Vučić.

On je naveo i da je predsednik UAE jedan od najvažnijih svetskih lidera, od koga je, kako je rekao, naučio dosta toga o načinu na koji se upravlja državom.

"Reč je o razgovoru sa jednim od najvažnijih svetskih lidera, iskrenim prijateljem Srbije. Ja sam svaki put mnogo toga učio i naučio od njega o načinu na koji upravlja zemljom, kako je to činio i njegov otac. Za razliku od drugih ljudi prezirem odgovor: 'To su naše pare', zato što imate arapske zemlje koje imaju pet puta više nafte i bolji kvalitet nafte nego što ih imaju Emirati, a dvadeset puta su siromašniji od Emirata. Na kraju sve zavisi od rukovodstva, sve zavisi od lidera", rekao je Vučić.

Vučić je u junu prošle godine boravio u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kada je imao sastanak sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, a potom je u septembru šeik boravio u poseti Beogradu.

Posle sastanaka sa šeikom, Vučić će danas učestvovati na panelu Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike u okviru Nedelje održivosti 2026.

Tokom prvog dana posete Abu Dabiju Vučić je prisustvovao svečanom otvaranju Nedelje održivosti, čiji je domaćin predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata.