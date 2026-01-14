Slušaj vest

Manja grupa blokadera je gađala pevačicu grudvama i ledenicama tokom njenog koncerta na trgu.

Iako je pevala pored zvuka vuvuzela, pištaljki i zvižduka, Ana Bekuta im se obratila.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Jel radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Ana Bekuta i nastavila da peva.

Blokaderi ledenicama gađali Anu Bekutu Izvor: Kurir

Bekuta je sišla sa bine, ali nije prekinula koncert, te je i nakon toga nastavila da peva pored bine.

Sve do ponoći, pevačica nije odustajala od pevanja, a na kraju je sela u kombi i nastavila da peva iz vozila.

Ana Brnabić oštro osudila napade na Anu Bekutu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila to što su blokaderi ledenicama gađali pevačicu Anu Bekutu tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku.

- Blokaderi su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti - krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima.

Ovo nije incident, oni se ovim ponose. To je ta njihova "lepša", "bolja" i "pravednija" Srbija. Najoštrije osuđujem ovakvo nasilje i divljaštvo. Moje najdublje poštovanje i podrška za Anu Bekutu, ali i za sve, pre svega žene, koje neće da ustuknu pred blokaderskim nevaspitanjem i mržnjom. Stop nasilju nad ženama! Svi zajedno, uz predsednika Aleksandra Vučića, ćemo sačuvati Srbiju od ovakve mržnje - poručila je Brnabićeva na mreži X.

Oglasila se i Jelena Karleuša

Pevačica Jelena Karleuša je takođe osudila divljanje blokadera, i pružila je podršku Ani Bekuti.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se - napisala je Karleuša na društvenoj mreži X.

Ona je potom u novom "tvitu" dodala: