Slušaj vest

Uroš Piper je na društvenoj mreži X objavio skrinšot naslova sa portala Nova S, i napisao: BLOKADERI KUKAJU ZBOG SREĐIVANJA STANJA U PRAVOSUĐU!

Uroš Piper
Foto: Printscreen/X

- Pošto tvrde da vlast u Srbiji želi kontrolu nad pravosuđem, da vidimo kako se biraju sudije i tužioci u Sjedinjenim Američkim Državama:

1. SAVEZNE SUDIJE (Vrhovni, Apelacioni i Okružni sudovi) - NOMINUJE predsednik SAD. Potvrdu daje Senat SAD.
Biraju se doživotno.

2. FEDERALNE TUŽIOCE (94 federalna tuđioca širom SAD) - NOMINUJE predsednik SAD. Potvrdu daje Senat SAD.

3. SUDIJE I TUŽIOCI PO SAVEZNIM DRŽAVAMA - Biraju se direktno na izborima, glasovima građana.

4. Postoji i mogućnost da guverner neke savezne države imenuje sudiju, a to potvrdi Senat te savezne države.

Blokaderi, ovako je to u svetu, a uskoro će i kod nas stanje da se sredi u pravosuđu. Stiže vreme krivične odgovornosti! ČEGA SE PLAŠITE - napisao je Piper na društvenoj mreži X.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NAPALI ANU BEKUTU TOKOM KONCERTA: Zasuli je ledenicama, pogledajte skandalozne scene - "SRAM VAS BILO, imate li majku, sestru, baku..." (VIDEO)
Ana Bekuta.jpg
PolitikaANA BRNABIĆ O DANAŠNOJ SEDNICI SKUPŠTINE: Ovaj set zakona je važan da bi se poboljšala efikasnost pravosudnog sistema
Ana Brnabić
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM BIN ZAJEDOM AL NAHJANOM: Predsednik Srbije sa liderom UAE, razgovaraće i o NIS-u
Aleksandar Vučić Abu Dabi (7).jpeg
PolitikaDOBIJAJU MILION EVRA GODIŠNJE, A GDE SU REZULTATI? Građanske inicijative, donatorski milioni i nulti doprinos evropskom putu Srbije
Gradjanske inicijative.jpg