BLOKADERI, OVAKO JE TO U SVETU, A USKORO ĆE I KOD NAS: Uroš Piper o sređivanju stanja u pravosuđu
Uroš Piper je na društvenoj mreži X objavio skrinšot naslova sa portala Nova S, i napisao: BLOKADERI KUKAJU ZBOG SREĐIVANJA STANJA U PRAVOSUĐU!
- Pošto tvrde da vlast u Srbiji želi kontrolu nad pravosuđem, da vidimo kako se biraju sudije i tužioci u Sjedinjenim Američkim Državama:
1. SAVEZNE SUDIJE (Vrhovni, Apelacioni i Okružni sudovi) - NOMINUJE predsednik SAD. Potvrdu daje Senat SAD.
Biraju se doživotno.
2. FEDERALNE TUŽIOCE (94 federalna tuđioca širom SAD) - NOMINUJE predsednik SAD. Potvrdu daje Senat SAD.
3. SUDIJE I TUŽIOCI PO SAVEZNIM DRŽAVAMA - Biraju se direktno na izborima, glasovima građana.
4. Postoji i mogućnost da guverner neke savezne države imenuje sudiju, a to potvrdi Senat te savezne države.
Blokaderi, ovako je to u svetu, a uskoro će i kod nas stanje da se sredi u pravosuđu. Stiže vreme krivične odgovornosti! ČEGA SE PLAŠITE - napisao je Piper na društvenoj mreži X.