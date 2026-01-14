Slušaj vest

Koncert Ane Bekute u Čačku povodom Srpske nove godine obeležili su incidenti u režiji blokadera.

Manja grupa blokadera je gađala pevačicu grudvama i ledenicama tokom njenog koncerta na Gradskom trgu.

Povodom sramotnog incidenta i uništavanja koncerta onima koji su došli da čuju legendu naše muzičke scene, i to besplatno, oglasila se i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ona je usudila sramotno ponašanje protivnika vlasti i naglasila da su pokazalim, između ostalog, da ne poštuju žene.

"Blokaderi su sinoć, tokom dočeka Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti - krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima. Ovo nije incident, oni se ovim ponose.

Blokaderi ledenicama gađali Anu Bekutu Izvor: Kurir

To je ta njihova 'lepša', 'bolja' i 'pravednija' Srbija. Najoštrije osuđujem ovakvo nasilje i divljaštvo. Moje najdublje poštovanje i podrška za Anu Bekutu, ali i za sve, pre svega žene, koje neće da ustuknu pred blokaderskim nevaspitanjem i mržnjom. Stop nasilju nad ženama! Svi zajedno, uz predsednika Vučića ćemo sačuvati Srbiju od ovakve mržnje", napisala je Ana Brnabić na platformi "Iks" (X)".