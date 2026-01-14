Slušaj vest

Vučić je govorio o sastanku, i istakao je da je to izuzetno važan razgovor za Srbiju.

- Razgovarali smo o svim sferama društvenog života, o svemu što je važno za Srbiju - od finansijskih angažmana, rol-overa za pojedine zajmove, zatim o energetici i daljem unapređenju sistema obnovljive energije, njihovih ulaganja i obezbeđenja naših ciljeva. Razgovarali smo i o Beogradu na vodi, zatim o vojnotehničkim sporazumima i našem partnerstvu - rekao je on.

Dodao je da je jedna od tema bila i otvaranje Etihadove avio-linije Beograd-Abu Dabi.

- Pričali smo i, možda najvažnije za mene, o geopolitičkoj situaciji, o NIS-u. Poslušao sam i razumeo savete predsednika Emirata, i oko očuvanja mira i stabilnosti. Naravno, imao sam posebnu čast da me ugosti u novom nacionalnom muzeju, mislim da je tu samo Makrona ranije ugostio. Tu smo imali i ručak. To je velika čast i privilegija za Srbiju. Nisu laka vremena u svetu, ali uz prijatelje se lakše razume situacija i prevazilaze teškoće. Verujem da smo obavili dobre razgovore po različitim pitanjima. Sada ostaje da idem na panele, ali ono najvažnije za Srbiju smo već obavili - naglasio je predsednik Srbije.

Foto: Kurir Televizija

On kaže da zna odgovor na pitanje ko želi da kupi NIS, ali da ne sme da govori o tome dok OFAC ne dobije turn-sheets.

- Odavde su uvek dobre vesti, osim što ne živimo u normalnom svetu. Ne živimo u normalnom svetu, već u svetu gde gledate svako jutro šta je novo što će da vas iznenadi. Niko ne preza niodčega, nema pristojnosti, ne postoji više diplomatski jezik. Nekada se znao neki red, a danas su uvaženi oni koji mogu da prikupe najviše lajkova. To dovodi svet u opasnu situaciju, zbog neodgovornih političara koji hoće da se dopadnu svom javnom mnjenju - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan spada u 10 najmoćnijih ljudi u svetu, i da sa njim razgovara bratskim jezikom.

- Dovoljno je da vidite sliku Beograda iz 2012. godine i iz 2026. godine, i da vidite šta je postignuto uz pomoć bratskih odnosa. Samo pokažite te dve slike, i ljudi će sve razumeti. A da ne govorim da imamo veoma duboku saradnju u raznim sferama, ne mogu uvek o svemu da govorim. Ima tu i vojne saradnje, transfera tehnologija, mnogo je duboka naša saradnja - kazao je Vučić.

Rekao je da je sinoć pričao sa Antoniom Koštom, i da je to bio dobar razgovor.

- On zna da sam u Abu Dabiju, i rekao je da pozdravim prijatelja. Dakle, i naša bi pozicija bila teža da nemamo ovako poštovanog prijatelja kao što je šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan - rekao je on.

Predsednik ističe da se juče sastao i sa Donaldom Trampom Mlađim.

- I on i verenica su ustali od stola da se pozdravimo. Očekujem ih uskoro u Beogradu - kazao je on.

Vučić ističe da je Dušan Teodorović, koji je napao ljude koji slave Srpsku novu godinu, najviše time govori o sebi.

- I vidim da postoji neki novi trend kod blokadera, da hoće da nam zabrane Božić, slave, pesme... Nekada je UDBA, rekao mi je jedan prijatelj, pratila one koji su slavili Srpsku novu godinu. Njima smetaju naše pesme. To nije pitanje da li su partizanske ili četničke. Oj vojvodo Sinđeliću je narodna pesma, nema veze sa četnicima ili partizanima - naglasio je on.

O napadu na Anu Bekutu, Vučić kaže da nije mogao da veruje.

- Probudili su me u 3 i 15 ujutru da me obaveste šta se desilo. Pozvao sam je i pričao sa njom, pružio joj podršku i zahvalio se na hrabrosti koju jedna časna žena može da pokaže. Načinu na koji je pružila otpor divljacima. Divljaci je blaga reč za one koji su to uradili - naglasio je predsednik.

Kaže da sada traže opravdanje, pa kažu da su pare za koncert trebali da daju za bolesnu decu.

- E sada ćemo da napravimo da ceo narod vidi koliko blokaderi daju za bolesnu decu, a koliko država daje i za inovativne lekove i za bolesnu decu. Oni se pitaju koliko nešto košta! Ne smeta im kada oni dovode pevače u Niš koji im odgovaraju, a sramota ih je Ane Bekute. Gađaju je grudvama i ledenicama! Zamislite kako bi izgledalo da dođu sutra na vlast. Šta bi radili, silovali žene, vodili decu u janjičare? Došla žena da peva, a oni je gađaju ledenicama - istakao je on.

Kod blokadera postoji samo bolesna patološka mržnja.