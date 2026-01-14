Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao sa sa prvim čovekom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom u Abu Dabiju i tom prilikom poručio da mu je ogromna čast i zadovoljstvo.

Dodao je, putem svog Instagram profila, da je zahvalan na gostoprimstvu.

"Ogromna je čast i zadovoljstvo sastati se i razgovarati sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, jednim od najznačajnijih svetskih lidera i iskrenim prijateljem Srbije. Zahvalio sam mu na gostoprimstvu, ali pre svega na poštovanju i podršci koje pokazuje prema Srbiji i našem narodu. Šeik Muhamed bin Zajed je državnik od koga sam tokom godina mnogo učio o odgovornom, mudrom i dugoročno održivom upravljanju državom, uz uverenje da snaga jedne zemlje ne zavisi samo od prirodnih resursa, već pre svega od vizije i rukovodstva", naveo je Vučić.

Otkrio je i o čemu su razgovarali.

"Razgovarali smo o unapređenju ekonomske saradnje, dodatnim mogućnostima za transfer tehnologija i realizaciji zajedničkih projekata. Posebno sam istakao značaj investicija Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji, u oblastima poljoprivrede, energetike i velikih infrastrukturnih projekata, koji snažno doprinose razvoju i menjaju lice naše zemlje. Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim prilikama, sa posebnim naglaskom na očuvanje mira i stabilnosti. I ovoga puta, više sam slušao i učio od čoveka koji uživa veliko poštovanje kao lider koji i u složenim okolnostima uvek pronalazi razumna, mirna i strpljiva rešenja", kaže prvi čovek naše zemlje.

Vučić naglašava i na čemu se sastoji zajednička vizija ove dve države.

"Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati dele zajedničku viziju budućnosti zasnovanu na miru, razvoju, inovacijama i međusobnom poverenju. Ne povezuje nas samo uspešna saradnja danas, već i jasna ambicija da zajedno gradimo stabilnu, modernu i prosperitetnu budućnost za generacije koje dolaze. Ovo prijateljstvo i partnerstvo predstavljaju snažan temelj za još jaču i bližu saradnju u godinama koje su pred nama, na dobrobit svih naših građana", zaključio je Vučić.