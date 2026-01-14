Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Abu Dabija i tom prilikom je otkrio da se video i sa Donaldom Trampom Mlađim!

- I on i verenica, Betina, su ustali od stola da se pozdravimo. I nju takođe poznajem, imamo odlične odnose i očekujem ih uskoro u Beogradu - otkrio je prvi čovek naše zemlje.

Donald Tramp Mlađi je u tri navrata posetio Srbiju, poslednji put u aprilu prošle godine.

Sastanak Donalda Trampa Mlađeg i Aleksandra Vučića u martu prošle godine Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Podsetimo, Vučić se ranije danas sastao sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, o čemu opširnije možete da čitate KLIKOM OVDE.

