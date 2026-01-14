Slušaj vest

Vučić je govorio o sastanku sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom, i istakao je da je to izuzetno važan razgovor za Srbiju.

- Razgovarali smo o svim sferama društvenog života, o svemu što je važno za Srbiju - od finansijskih angažmana, rol-overa za pojedine zajmove, zatim o energetici i daljem unapređenju sistema obnovljive energije, njihovih ulaganja i obezbeđenja naših ciljeva. Razgovarali smo i o Beogradu na vodi, zatim o vojnotehničkim sporazumima i našem partnerstvu - rekao je on.

Dodao je da je jedna od tema bila i otvaranje Etihadove avio-linije Beograd-Abu Dabi.

- Pričali smo i, možda najvažnije za mene, o geopolitičkoj situaciji, o NIS-u. Poslušao sam i razumeo savete predsednika Emirata, i oko očuvanja mira i stabilnosti. Naravno, imao sam posebnu čast da me ugosti u novom nacionalnom muzeju, mislim da je tu samo Makrona ranije ugostio. Tu smo imali i ručak. To je velika čast i privilegija za Srbiju. Nisu laka vremena u svetu, ali uz prijatelje se lakše razume situacija i prevazilaze teškoće. Verujem da smo obavili dobre razgovore po različitim pitanjima. Sada ostaje da idem na panele, ali ono najvažnije za Srbiju smo već obavili - naglasio je predsednik Srbije.

On kaže da zna odgovor na pitanje ko želi da kupi NIS, ali da ne sme da govori o tome dok OFAC ne dobije turn-sheets.

- Odavde su uvek dobre vesti, osim što ne živimo u normalnom svetu. Ne živimo u normalnom svetu, već u svetu gde gledate svako jutro šta je novo što će da vas iznenadi. Niko ne preza niodčega, nema pristojnosti, ne postoji više diplomatski jezik. Nekada se znao neki red, a danas su uvaženi oni koji mogu da prikupe najviše lajkova. To dovodi svet u opasnu situaciju, zbog neodgovornih političara koji hoće da se dopadnu svom javnom mnjenju - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan spada u 10 najmoćnijih ljudi u svetu, i da sa njim razgovara bratskim jezikom.

- Dovoljno je da vidite sliku Beograda iz 2012. godine i iz 2026. godine, i da vidite šta je postignuto uz pomoć bratskih odnosa. Samo pokažite te dve slike, i ljudi će sve razumeti. A da ne govorim da imamo veoma duboku saradnju u raznim sferama, ne mogu uvek o svemu da govorim. Ima tu i vojne saradnje, transfera tehnologija, mnogo je duboka naša saradnja - kazao je Vučić.

Rekao je da je sinoć pričao sa Antoniom Koštom, i da je to bio dobar razgovor.

- On zna da sam u Abu Dabiju, i rekao je da pozdravim prijatelja. Dakle, i naša bi pozicija bila teža da nemamo ovako poštovanog prijatelja kao što je šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan - rekao je on.

Predsednik ističe da se juče sastao i sa Donaldom Trampom Mlađim.