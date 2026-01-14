DOK VEĆINA SLAVI, ONI SU NA ULICAMA, U AUTOBUSIMA - PO MRAZU, KIŠI, SNEGU... Ministarka Stamenkovski uoči Nove godine posetila radnike GSP i Beograd puta
- Uoči dočeka pravoslavne Nove godine, provela sam veče sa radnicima GSP-a i „Beograd put“, sa ljudima koji rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, pa čak i za praznike, kako bi naš grad funkcionisao. Dok većina nas slavi, oni su na ulicama, u autobusima, na asfaltu, po mrazu, kiši, snegu i letnjim vrućinama. Njihov rad se najčešće podrazumeva, a suviše retko pohvaljuje - piše u objavi na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
Ona se zahvalila na svemu što su učinili prethodnih dana, ali i tokom cele godine, kako bi putevi bili sigurni i pristupačni.
- Verujem u politiku koja poštuje rad i radnike, jer snažan i poštovan radnik donosi najbolje rezultate. Svim građanima želim srećnu i blagoslovenu pravoslavnu Novu godinu, sa više solidarnosti, mira i međusobnog poštovanja - zaključila je ona.