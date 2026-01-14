- Uoči dočeka pravoslavne Nove godine, provela sam veče sa radnicima GSP-a i „Beograd put“, sa ljudima koji rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, pa čak i za praznike, kako bi naš grad funkcionisao. Dok većina nas slavi, oni su na ulicama, u autobusima, na asfaltu, po mrazu, kiši, snegu i letnjim vrućinama. Njihov rad se najčešće podrazumeva, a suviše retko pohvaljuje - piše u objavi na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.