Nakon vesti da će protiv čuvene sprske pevačice Snežane Đurišić biti podenta krivična prijava u Hrvatskoj jer je na svom koncertu u Zagrebu pevala pesme "Vidovdan" i "Odakle si sele" i komentara pojedinih Hvrata, koji se ne mogu opisati nikako drugačije nego "ustaškim", juče je stigla vest da je još jedna legendarna pevačica srpske narodne muzike Ana Bekuta na nastupu za Srpsku novu godinu gađana ledenicama i grudvama!

Većina bi, očekivano, pomislila da se incident desio u Hrvatskoj u kojoj i sam državni vrh ponosno prisustvuje na koncertima ozloglašenog Tompsona, najpoznatijem po veličanju ustaštva i fašizma. Međutim, istina je još skandaloznija. Napad na Anu Bekutu odigrao se na gradskom trgu u Čačku u noći između 13. i 14. februara, ali je modus operandi srpskih blokadera i hvratskih ustaša maletene identičan: antisrpski stavovi i mržnja prema svemu srpskom!

O blokaderskom napadu na Anu Bekutu u Čačku, govorio je i predsednik Srbije Aleksanadr Vučić koji trenutno boravi u službenoj poseti u Abu Dabiju i kazao je da nije mogao da veruje kada je čuo šta se desilo, kao i da je odmah pozvao pevačicu.

Predsednik Vučić u Abu Dabiju sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom. Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Probudili su me u 3.15 ujutru da me obaveste šta se desilo. Pozvao sam je i pričao sa njom, pružio joj podršku i zahvalio se na hrabrosti koju jedna časna žena može da pokaže. Načinu na koji je pružila otpor divljacima. Divljaci je blaga reč za one koji su to uradili - naglasio je predsednik.

Kaže da sada traže opravdanje, pa kažu da su pare za koncert trebali da daju za bolesnu decu.

- E, sada ćemo da napravimo da ceo narod vidi koliko blokaderi daju za bolesnu decu, a koliko država daje i za inovativne lekove i za bolesnu decu. Oni se pitaju koliko nešto košta! Ne smeta im kada oni dovode pevače u Niš koji im odgovaraju, a sramota ih je Ane Bekute. Gađaju je grudvama i ledenicama! Zamislite kako bi izgledalo da dođu sutra na vlast. Šta bi radili, silovali žene, vodili decu u janjičare? Došla žena da peva, a oni je gađaju ledenicama - istakao je on.

Kod blokadera postoji samo bolesna patološka mržnja.

Blokaderi ledenicama gađali Anu Bekutu Izvor: Kurir

- Očekujem da večeras dobijem izveštaj policije da li su ti huligani uhapšeni ili ne. Ovo je veliko upozorenje građanima Srbije. Ako to danas rade, dragi Čačani, Beograđani, Novosađani, svi ostali, šta bi radili da dođu na vlast. Jahali bi popove i silovali žene? I ne šalim se kad to kažem. Ako ovo rade za Novu godinu, onda vidite da imate posla s ljudima koji nisu baš u vinklu. I to je sve proizvod patološke mržnje koje su neke medijske platforme proizvodile i pumpale godinu dana - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Da podsetimo, Snežana Đurišić se našla u krivičnoj prijavi podnetoj protiv Srpskog narodnog veća (SNV), koju je Opštinskom državnom tužilaštvu podneo većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

- Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije izvodili su razne pesme koje imaju elemente i obeležja prekršaja i krivičnog dela u delu podsticanja na mržnju i podelu po nacionalnoj i verskoj osnovi - rekao je Kajkić za hrvatske medije.

Ovim povodom oglasila se i Snežana Đurišić i podvukla da je ona ta koja bi trebalo da podnosi tužbe.

- Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih reči koje su mi upućene zato što sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi - izjavila je Đurišić.

Ovim podovom oglasila se i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je osudila blokadersko nasilje:

- Ovo nije incident, oni se ovim ponose. To je ta njihova "lepša", "bolja" i "pravednija" Srbija. Najoštrije osuđujem ovakvo nasilje i divljaštvo. Moje najdublje poštovanje i podrška za Anu Bekutu, ali i za sve, pre svega žene, koje neće da ustuknu pred blokaderskim nevaspitanjem i mržnjom. Stop nasilju nad ženama! Svi zajedno, uz predsednika Aleksandra Vučića ćemo sačuvati Srbiju od ovakve mržnje - navela je Brnabićeva.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija identifikovala 11 osoba koje su osumnjičene da su Anu Bekutu gađale ledenicama i drugim predmetima tokom koncerta na dočeku Srpske Nove godine u Čačku.

- Simpatizeri opozicionih stranaka i blokadera su došli sinoć na ovaj koncert. To je nečuveno i necivilizacijsko ponašanje, naročito prema Ani Bekuti koja im je održala jednu moralnu lekciju iz ponašanja i koja ih je pitala da li ih je sramota zbog toga što rade. Šta je sada ona kriva što drži koncert? - naglasio je Dačić.

Foto: Damir Derivšagić, Pritnscreen/X

Da podsetimo, iako je bila gađana ledenicama i grudvama sve vreme, a pevala je i pored zvukova vuvuzela i pištaljki, Bekuta se obratila blokaderima u Čačku:

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Jel radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - kazala je pevačica nastavila da peva i nakon silaska sa bine! Sve do ponoći, pevačica nije odustajala od pevanja, a na kraju je sela u kombi i nastavila da peva iz vozila, a podršku su joj zatim pružile i mnoge kolege sa estrade.