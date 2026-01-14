Slušaj vest

Sa predsednikom je govorio Den Murfi, dopisnik CNBC-a, koji ga je prvo pitao gde se Srbija nalazi po pitanjima balansiranja rasta, energetskoj bezbednosti i dekarbonizacije.

- Nisam zadovoljan uopšte mogućim odgovorima. Ne napredujemo onoliko koliko bih ja to voleo, iako se trudimo. Nismo u lakoj situaciji iz više razloga, od geopolitike pa do drugih. Naš pristup mora biti transformativan. Dakle, mi moramo da obezbedimo energetsku sigurnost za građane i privredu, a sa druge strane moramo obezbediti više energije iz obnovljivih izvora - rekao je on.

Foto: Youtube/ADSW

Govoreći o obnovljivim izvorima, nije samo problem u finansiranju, već i u posedovanju znanja i tehnologija.

- Zato smo i razgovarali ovde kako da pojačamo izvore zelene energije. Sve je veća potražnja za gasom, strujom i naftom, posebno za strujom. To znači da će nam trebati više vetroparkova, solarnih panela, ali i nuklearnih elektrana. Do sada smo sarađivali veoma efektivno sa Masdarom, već su izgradili nekoliko vetroparkova u Srbiji, i nadamo se da ćemo pojačati našu saradnju u budućnosti - rekao je on.

Predsednik je istakao da se to ne razvija dovoljno brzo, i da superkompjuteri, data centri, veštačka inteligencija i električna vozila znače rapidan porast potražnje za električnom energijom.

- Da li ćemo uspeti da podmirimo te potrebe, pa to nije lako. Malo me to i plaši, da vam iskreno kažem. Zato ćemo morati jače da se povežemo sa UAE, i veoma sam zahvalan mom bratu i dragom prijatelju šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom. Ne da bi finansirali to, mi smo došli zbog prijateljstva, ali i zbog znanja. Ako je neko već izmislio nešto, mi smo spremni da naučimo - kazao je Vučić.

Foto: Youtube/ADSW

On ističe da u Srbiji gradimo nove data centre i superkompjutere, i da će to na kraju povećati naše potrebe za strujom do te mere da je upitno da li ćemo uspeti da ih podmirimo.

Na pitanje o pritiscima iz Vašingtona i Brisela zbog energetskih veza sa Moskvom, Vučić je rekao da je teško kada mala zemlja želi da očuva svoju nezavisnost, suverenitet i sposobnost samostalnog donošenja odluka.

- I pokušavali smo tako da radimo tokom cele naše istorije. Zato smo platili veliku cenu u Prvom i Drugom svetskom ratu. I zato je plaćamo i danas. Da, velike sile nas pritiskaju, i nije lako izdržati takav pritisak. Ali to je naš izbor i naš put u budućnost. I kada želim da dobijem malo vetra u leđa, ja dođem ovde, i razgovaram sa čovekom koji isto razmišlja. I on hoće da sačuva nezavisnost i suverenitet za svoju zemlju i narod. Onda naučim neke lekcije, dobijem dobre savete, i vratim se sa više energije - kazao je predsednik.

Naglašava da neće biti lako za Srbiju, govorio je o sankcijama NIS-u, i izrazio je nadu da ćemo zajedno sa partnerima, uključujući i UAE, rešiti ovu situaciju na korist srpskog naroda.

- Ne mogu da kažem sve dok OFAC ne dobije dokumentaciju. Ali nadam se da će i jedni i drugi, UAE i Mađarska, zajedno biti uključeni u sve. I verujem da takvo rešenje nije daleko - kazao je Vučić.

Vučić je potencijalnim investitorima poručio da ne želi da se hvali, niti da govori samo bajke o svojoj zemlji.

Foto: Youtube/ADSW