Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da isti oni koji su lagali da je neimenovano dete smrtno stradalo posle navodne policijske brutalnosti, sada pokušavaju novom bombastičnom laži da zloupotrebe javnost Srbije.

"Isti ti lažovi žele sad preko bolesne dece da se domognu vlasti i pričaju o pomoći za lečenje dece. Ali, samo deklarativno! Jer, činjenice ukazuju apsolutno na drugačije podatke. U odnosu na vreme kada su oni pljačkali Srbiju, od 2012. se sve menja. Za početak, nabavljeni su Gama nož i Iks nož, pa se niko više ne šalje u Tursku, Grčku i druge države na ovakve preglede, već sve to naši građani, o trošku države, mogu da obave u svojoj zemlji", počeo je Lončar.

On je potom otkrio koliko je pacijenata upućeno na rehabilitaciju i koliko je novca utrošeno.

"Krajem 2014. godine država je formirala Budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu, kako bi se na organizovan i sistemski način pomoglo svakom onom kome je potrebna specifična medicinska nega, dostupna samo u pojedinim svetskim centrima. Zahvaljujući ovom Fondu, do sada je na lečenje i rehabilitaciju u inostranstvo upućeno 1.322 pacijenta, a utrošeno je više od tri milijarde dinara. Pored toga, od 2012. godine u Ministarstvu zdravlja opredeljen je poseban budžet za retke bolesti, koji se iz godine u godinu uvećava, a samim tim i sve više dece dobija mogućnost da se doživotno leči izuzetno skupim terapijama. Te 2012. godine za retke bolesti je utrošeno nešto više od 64 miliona dinara, dok je 2025. godine utrošeno 10.200.000.000 dinara", naveo je ministar.

On je otkrio i šta su planovi za 2026. godinu kada su u piotanju retke bolesti.

"Do sada je ukupno za retke bolesti od 2012. godine utrošeno 41.205.710.858 dinara, dok je za 2026. godinu planirano još 10.200.000.000 dinara. Podsećanja radi, do 2012. godine za decu obolelu od retkih bolesti država Srbija je izdvajala nula dinara i ni jedno dete se nije lečilo. Zahvaljujući izdvajanju države od 2012. godine, danas se u Srbiji leči 930 dece od retkih bolesti (više od 40 različitih dijagnoza)", zaključio je Lončar.