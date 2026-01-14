Slušaj vest

Primena Zakona o saobraćaju, koji se u jednoj tački odnosi na upravljanje vozilima sa srpskim registarskim oznakama uz ovlašćenja na teritoriji KiM, kao i primena Zakona o strancima, trebalo bi od sutra da počnu da se primenjuju na KiM. Uredba će pogoditi vlasnike automobila koji poseduju lične karte koje Srbija izdaje za svoje građane u AP Kosovo i Metohija, kao što su PU za Kosovsku Mitrovicu, PU za Prištinu.

Neće biti oduzimanja vozila, ali će upravljanje takvim vozilom biti kažnjavano novčanom kaznom u iznosu 200 evra i daljom zabranom upravljanja.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je ranije da nove pretnje Prištine da će Srbima koji žive, borave i rade na Kosovu i Metohiji uskoro biti neophodne nekakve radne dozvole, uz prijavljivanje boravka u policijskim stanicama, za cilj imaju novi talas progona i proterivanja Srba, po direktnom nalogu Aljbina Kurtija.

Petar Petković Foto: Petar Aleksić

Zakon privremenih institucija u ovom slučaju strancima smatra i Srbe bez dokumenata privremenih institucija koji na KiM žive i rade, kao i one koji periodično dolaze na KiM zbog posla ili zbog školovanja.

Novinar iz Severne Mitrovice Lazar Stević istakao je da će primena Zakona o strancima stvoriti veliki problem ljudima koji nemaju kosovska dokumenta, a da će on najviše pogoditi zaposlene u institucijama koje nisu integrisane u kosovski sistem, kao i studente.

- To stvara veliki problem, naročito za ljude koji još nemaju kosovska dokumenta, a dosta je i onih koji su iz centralne Srbije došli da žive ovde na prostoru Kosova i koji nisu uspeli da izvade kosovska dokumenta - rekao je Stević za Kosovo onlajn.

Stević smatra da je neophodno naći konkretno rešenje i da se u to mora uključiti međunarodna zajednica.

Lazar Stević Foto: Kosovo Online

-Treba naći rešenje koje će ići u korist tim ljudima koji će biti zaista u ogromnom problemu ako 15. januara stupi na snagu Zakon o strancima. U tom slučaju oni će morati prilikom svakog ulazka da se prijavljaju u policijsku stanicu, da kažu zbog čega su došli, da li su došli turistički, da li rade ovde, da li je to zbog braka, spajanja porodice ili bilo kog drugog razloga. Mislim da međunarodna zajednica treba da se uključi u ovaj problem i da ovaj problem treba da se reši dijalogom u Briselu - istakao je Stević.

Politikolog iz Gračanice Ivan Tomić kazao je da Zakon o strancima nema veze s uspostavljanjem reda, već da je reč o sistemu uspostavljanja kontrole i mehanizmu za vršenje pritiska nad Srbima.

Ivan Tomić Foto: Kosovo Online

- To će značiti da svaki nastavnik ili profesor koji dolazi ovde da uči decu, da onaj doktor koji dolazi da leči ljude ili da student koji dolazi da studira, mora da prođe kroz komplikovanu birokratsku proceduru kako bi ostvario svoje pravo da ovde dođe i živi. Mislim da je to pogrešno i da ovaj zakon apsolutno nema nikakve veze sa uspostavljanjem bilo kakvog reda, već da se isključivo radi o jednom sistemu uspostavljanja kontrole, dodatnog pritiska, mehanizma za vršenje pritiska nad Srbima, ali takođe je i slanje jedne jako važne poruke za sve Srbe koji ovde žive,kao i za Srbe u Srbiji, a to je da je Kosovo nezavisna država, da mi ovde nismo svoji na svome i da Aljbin Kurti može da radi sa nama i sa našim životima apsolutno sve što želi - istakao je Tomić.