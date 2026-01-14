Slušaj vest

Forum pravnika Srbije saopštio je danas da predložene izmene pravosudnih zakona predstavljaju neophodan i racionalan korak ka efikasnijem, dostupnijem i bolje organizovanom pravosudnom sistemu, u interesu građana i pravne sigurnosti.

U saopštenju ovog strukovnog udruženja navodi se da formiranje Četvrtog osnovnog suda i Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nadležnih za teritoriju gradske opštine Novi Beograd ispravlja dugogodišnji problem prekomernog opterećenja Trećeg osnovnog suda i omogućava realnije raspoređivanje predmeta, kraće trajanje postupaka i efikasniju zaštitu prava građana.

Kao posebno značajno Forum pravnika ističe preciziranje nadležnosti Prvog osnovnog suda u Beogradu u oblasti međunarodne pravne pomoći, jer se time, kako ukazuje, jača pravna sigurnost i obezbeđuje jedinstveniji i funkcionalniji pristup u postupanju prema stranim pravosudnim organima.

Narodna skupština Srbije Foto: Petar Aleksić

Predlog zakona, kako se navodi, vodi računa o usklađivanju sudske i tužilačke mreže, što je vidljivo kako u Beogradu, tako i na lokalnom nivou.

Obrazovanjem sudske jedinice u Kosjeriću u okviru Osnovnog suda u Požegi građanima se obezbeđuje lakši i neposredniji pristup pravosuđu, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se izmenama koje ukidaju nadležnost Visokog saveta tužilaštva da bira komisiju za odlučivanje po prigovorima, pojednostavljuje postupak, skraćuje odlučivanje i jasno razdvaja upravna i hijerarhijska odgovornost u tužilaštvu.

- Visoki savet tužilaštva zadržava sve ključne ustavne i zakonske nadležnosti, dok se operativna pitanja vraćaju u hijerarhijski sistem tužilaštva. Predlog zakona ne uvodi nove institucije, ne menja postojeći status javnih tužilaca i ne zahteva dodatna budžetska sredstva, što ukazuje da je reč o tehničko-sistemskoj korekciji, a ne reformi sa skrivenim posledicama - navodi se u saopštenju Foruma pravnika.

Važne izmene, kako se dodaje, odnose se i na Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

- Tim izmenama biće jasno definisano da se radi o posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a ne o posebnom javnom tužilaštvu. Ova preciznost uklanja dosadašnje nejasnoće u pogledu nadležnosti, odgovornosti i odnosa sa drugim javnim tužilaštvima - smatraju iz ovog strukovnog udruženja.

Dalje, Forum ukazuje da se Predlogom za izmene ovog zakona precizira da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i da rukovodilac odgovara za rad odeljenja upravo tom tužiocu.

- Time se uspostavlja jasna linija rukovođenja i odgovornosti, što je ključno za efikasno postupanje u predmetima visokotehnološkog kriminala - navodi se u saopštenju.

Takođe je predlogom za izmene Zakona o javnom tužilaštvu predviđeno, prema navodima Foruma pravnika, "uklanjanje sistemske anomalije u odlučivanju o prigovorima" - po kojem je o prigovorima odlučivala komisija Visokog saveta tužilaštva, što se prema njima pokazalo kao neadekvatno jer je, kako navode, omogućavalo da niži tužioci odlučuju o aktima viših tužilaca, čime se narušavala unutrašnja hijerarhija u javnom tužilaštvu.

- Predloženim izmenama se odlučivanje vraća tamo gde pripada, odnosno neposredno višem glavnom javnom tužiocu, odnosno kolegijumu Vrhovnog javnog tužilaštva kada je reč o aktima Vrhovnog javnog tužioca" - ukazuje Forum pravnika Srbije.

Uglješa Mrdić Foto: Petar Aleksic

Predviđena je i odgovornija međunarodna saradnja uvođenjem obaveze pribavljanja saglasnosti Ministarstva pravde za određene oblike međunarodne saradnje, čime se, kako smatra ovo strukovno udruženje, štite interesi Republike Srbije i njen međunarodni položaj, bez zadiranja u samostalnost tužilaštva u konkretnim predmetima.

Forum pravnika napominje da su prelazna rešenja u zakonu odgovorna i pravno uređena, jer obezbeđuju kontinuitet u radu sudova i tužilaštava, bez pravnog vakuma, uz jasna pravila o prenosu nezavršenih predmeta i očuvanju statusa sudija i javnih tužilaca.

- Time se štite i institucionalna stabilnost i nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija. Ove izmene ne predstavljaju politizaciju pravosuđa, već tehničko-organizacionu reformu zasnovanu na realnim potrebama sistema, sa jasnim ciljem – da sudovi i tužilaštva budu dostupniji, efikasniji i u službi građana - zakljuje se u saopštenju.