- Pre osam godina su te ubili. Mene ubijaju svakog dana, svih ovih godina. Kada treba da osude i kamenuju - ja sam udovica. Kada treba da me ponize - ja sam ljubavnica. Kada nisam pogodna, postajem ubica, saradnik službi, izdajnik. Tako lako. Bez dokaza. Bez stida. Jer samo su mrtvi čisti - napisala je ona na instagramu i dodala da je "njihova istina zakopana, nepomična, prihvatljiva":

- A živi, živi su krivi samo zato što su živi. Živi su opasni, jer su živi. Ja sam preživela. I danas nosim ponos i teret tvog imena. Tvojih tajni. Istine. Izdajem li sebe ako ćutim? Izdajem li tebe ako progovorim? Šta je teže - umreti jednom ili umirati svakog dana? Pod pogledima. Pod sumnjama. Pod lažima. Pod nepravdama. Teško je. Ali, još sam tu - poručila je ona.

Popovićeva, koja je danas državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, napisla je da "nije čista kao mrtvi".

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine sa šest hitaca u leđa

- Nisam ni ubica. Ni izdajnik. Ni saradnik službi. Ni nečiji projekat. Ja sam samo preživela. I to je moj jedini greh. I moja jedina istina. Kao i naša ljubav. Ona nije bila priča. Bila je izbor. Svestan. Težak. Naš. Nisu je ubili kad su ubili tebe. Niti su je ponizili pokušavajući da ponize mene. Ona živi. Kroz Bogdana. Kroz njega - ni ti nisi mrtav. Ni ja poražena. Zauvek - kazala je Popovićeva.

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine sa šest hitaca u leđa, ispred prostorija stranke u Severnoj Mitrovici na Kosovu. Ivanović je bio nosilac liste "Sloboda, demokratija, pravda - Oliver Ivanović" na kosovskim lokalnim izborima, koji su održani novembra 2017. godine, nekoliko meseci pre njegovog ubistva. Tokom predizborne kampanje za te lokalne izbore, zbog zastrašivanja Srba na severu Kosova, četvoro kandidata sa njegove liste se povuklo, a njemu je u Severnoj Mitrovici zapaljen i automobil.