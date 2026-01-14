Slušaj vest

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić komentarisala je danas u Parlamentu dolazak evroparlamentaraaca u Srbiju i objasnila šta je fundamentalna razlika između blokadera i vladajuće kolacije!

- Njima je dovoljno da bilo koji evroparlamentarac, od 720 evroparlamentaraca, u ovom slučaju 8 ili 9 evroparlamentaraca, da ih obavesti da dolaze i da se oni svi poređaju, zahvale i kažu ovo je najvažnija stvar za nas, apsolutno hajlajt našeg političkog života. Ja sam, i imam čast da budem, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Mene niko neće obaveštavati da dolazi i da mi kaže budi tu zato što želimo da razgovaramo sa vama. Ne. Sa mnom će, ako žele da me vide kao predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, prvo da se konsultuju oko datuma i ukažu poštovanje, ne Ani Brnabić, nego Narodnoj skupštini Republike Srbije, dakle narodu Republike Srbije - rekla je Brnabićeva i dodala:

Brnabić: Dolazak evroparlamentaraca bez konsultacije oko datuma nepoštovanje našeg naroda i institucija

- Ja kada idem u Evropski parlament, ja njih ne obaveštavam da dolazim i kažem vi se nacrtajte da me vidite, nego kažem došla bih 24. januara da razgovaramo da li vam to odgovara, onda oni kažu odgovara mi ili kažu ne odgovara nam dođite 5. februara. To je poštovanje prema toj instituciji.

Da su želeli da pokažu poštovanje, nastavlja ona, ne bi je obavestili, nego bi se makar konsultovali oko datuma.

- Ali završavam, to je fundamentalna razlika između vas blokadera i nas, ovde u vladajući koaliciji, koji služimo samo isključivo narodu i građanima Srbije. Oni su nam na prvom mestu - zaključila je Brnabić.

Brnabić je na današnjoj sednici Skupštine Srbije odgovarajući na kritike opozicije zato što ne želi da se sastane sa evropalamentarcima, objasnila da su je predstavnici Evropskog parlamenta 19. decembra obavestili da, nepozvani dolaze 23. januara.

- Osnovno poštovanje bi bilo, ako već dolaze nepozvani, da se konsultuju makar oko datuma, ali da vam neko kaže, 'e, dolazim ja za mesec dana, nacrtaj se ti tu, ne zanima me šta radiš, ne zanima me da li imaš obaveze, nego ćeš ti, zato što sam ja iznad tebe, da budeš tu i da sačekaš mene da razgovaramo', e, to je krajnje nepoštovanje - rekla je Brnabić tokom rasprave o setu zakonskih rešenja u oblasti pravosuđa.

Istakla je da državu Srbiju vode ozbiljni i odgovori ljudi koji imaju unapred zakazane obaveze i bore se za svoju zemlju, a da je opozicija to iskoristila da se požali evroparlamentarcima i poruči im da će ih oni svakako primiti, jer nemaju nikakve obaveze.