Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić je odbacio kritike pojedinih poslanika opozicije da predlaže ukidanje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Kako je rekao, predložena zakonska rešenja imaju za cilj da pravosuđe počne da funkcioniše u skladu sa Ustavom.

U jednom momentu se tokom obraćanja obratio poslanici ZLF Jeleni Jerinić.

- Set pravosudnih zakona za razliku od vas, koleginice, koja ste se pojavili na prijavnici sa lisicama, pa vam je policija oduzimala lisice... Možda vi zadovoljstvo pravde vidite sa lisicama, a ja to vidim sa setom pravosudnih zakona - rekao je on.

Uglješa Mrdić Foto: Petar Aleksic

U priču je "uskočila" predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Ana Brnabić Foto: Petar Aleksić

- Ja moram da kažem da je meni ta priča sa lisicama večno najbolnija priča iz parlamenta, tako da nešto ste mi oko toga dobacivali. Šta je bilo sa lisicama? Svi znamo ko je donosio lisice ovde u Skupštinu i rekoh da je za ličnu upotrebu - rekla je ona i dala Selakoviću reč.

- Uvažena gospođo predsednice, dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uzbude se čim čuju za lisice. Vole ljudi da se vezuju. Dakle, ne znam da li su bile sa krznom ili bez krzna. A, dobro, znači vole da boli - rekao je Selaković.

Podsetimo, 5. marta prošle godine, obezbeđenje Skupštine Srbije mere bezbednosti na ulazu u parlament podiglo je na najviši mogući nivo, i to s punim pravom nakon haosa i vandalizma koje je prethodnog dana priredila opoziciona manjina, pa su tada svi poslanici pretresani, i predgledano je sve što unose u zgradu.

Tako su prilikom provere stvari koje unosi poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić pronađene policijske lisice.

Lisice pronađene kod poslanice ZLF na ulazu u Skupštinu Foto: Kurir, Printscreen Narodna Skupština

Ona je dan ranije pogodila Sinišu Malog dimnom bombom.