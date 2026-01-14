Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je specijalni izaslanik Evropskog parlamenta(EP) za Srbiju Tonino Picula svojim demantijem nehotice potvrdio apsolutno svaku reč predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je misija EP dolazi u Srbiju nepozvana i istakla da se ta misija sama najavila.

"Aleksandar Vučić i ja smo rekli da ova misija EP u Srbiju dolazi nepozvana. Picula je za TV Nova rekao da nije istina da dolaze 'nenajavljeni'. To su dve sasvim različite stvari - dakle, nisu bili pozvani, ali su se sami najavili. Aleksandar Vučić je rekao istinu", istakla je Brnabić u objavi na mreži X.

- S druge strane, Picula kaže da je na programu radila delegacija EU u Beogradu. Super. Samo, vidite - nas, predstavnike najviših institucija Republike Srbije, nisu čak ni konsultovali, već su nas samo obavestili kada će ova grupa poslanika EP doći i tražili sastanke. Nisu čak ni pitali da li nam datumi odgovaraju ili ne - rekla je Brnabić, naglašavajući da je to nepoštovanje protokola, nepoštovanje institucije jedne zemlje, i samim tim nepoštovanje te zemlje i njenog naroda - "u ovom slučaju Srbije i svih naših građana".

Brnabić kaže da se vlasti nisu opredelile za "bojkot" kako to Picula kaže, već za nekoliko drugih stavki.