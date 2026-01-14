Slušaj vest

Stejt department saopštio je da obustavlja obradu imigrantskih viza za 75 zemalja u pokušaju da se obračuna sa podnosiocima zahteva za koje se smatra da bi verovatno "postali teret za javne fondove".

Na spisku su, između ostalih, Albanija, Crna Gora, Makedonija, Bosna...ali na njemu, nema te “diktatorske, zle Srbije iz koje svi beže jer je užas”!

Naprotiv, među onima kojima je američka administracija stavila "rampu" su upravo naše komšije koje prednjače u EU integracijama, odnosno zemlje koje su otvorile sve klastere - Crna Gora i Albanija.

Detaljno objašnjenje

Kako je navedeno u objašnjenju, u novembru 2025. godine, depeša Stejt departmenta poslata diplomatsko-konzularnim predstavništvima SAD-a širom sveta naložila je konzularnim službenicima da primenjuju široke nove smernice za proveru u okviru takozvane odredbe o „javnom teretu“ u imigracionom zakonu.

Smernice nalažu konzularnim službenicima da odbiju vize podnosiocima zahteva za koje se proceni da će se verovatno oslanjati na javne beneficije, uz razmatranje širokog spektra faktora, uključujući zdravstveno stanje, starost, znanje engleskog jezika, finansije, pa čak i potencijalnu potrebu za dugoročnom medicinskom negom.

Stariji ili gojazni podnosioci zahteva mogli bi biti odbijeni, kao i oni koji su u prošlosti koristili državnu novčanu pomoć ili bili institucionalizovani.

Iako odredba o javnom teretu postoji već decenijama, njena primena se značajno razlikovala između administracija, pri čemu su konzularni službenici istorijski imali široka diskreciona ovlašćenja u njenoj primeni.

Izuzeci od nove obustave biće „veoma ograničeni“ i dozvoljeni samo nakon što podnosilac zahteva prođe procenu u vezi sa javnim teretom.

Spisak

Fox News piše da kompletna lista zemalja obuhvata: Avganistan, Albaniju, Alžir, Antigvu i Barbudu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahame, Bangladeš, Barbados, Belorusiju, Belize, Butan, Bosnu, Brazil, Burmu, Kambodžu, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbiju, Obalu Slonovače, Kubu, Demokratsku Republiku Kongo, Dominiku, Egipat, Eritreju, Etiopiju, Fidži, Gambiju, Gruziju, Ganu, Grenadu, Gvatemalu, Gvineju, Haiti, Iran, Irak, Jamajku, Jordan, Kazahstan, *Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Liban, Liberiju, Libiju, Makedoniju, Moldaviju, Mongoliju, Crnu Goru, Maroko, Nepal, Nikaragvu, Nigeriju, Pakistan, Republiku Kongo, Rusiju, Ruandu, Sent Kits i Nevis, Sent Luciju, Sent Vinsent i Grenadine, Senegal, Sijera Leone, Somaliju, Južni Sudan, Sudan, Siriju, Tanzaniju, Tajland, Togo, Tunis, Ugandu, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.