- Priča o reakcijama posle nastupa Snežane Đurišić u Zagrebu je priča o kompleksima koji se, nažalost, ne leče. Svašta smo čuli, ali da “Odakle si sele” širi mržnju… Prevazišli su sebe, a to, priznajem, nije lako - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ministarka je prvo poslušala izveštavanje hrvatskih medija o Snežani Đurišić, gde se čuje i izjava pevačice.

- Ja sam došla na poziv, pevala sam svoje pesme i bila lepo primljena - rekla je Snežana Đurišić.

Na pitanje ko ju je pozvao u Zagreb, pevačica je potvrdila da je to Srpsko narodno veće, a zatim je burno reagovala na provokacije hrvatskih novinara.

- Kako vas nije sramota da se bavite time. Stvarno treba da vas bude sramota... Nemojte me više zvati.

- Eh, kad bi oni Snežana znali šta je sramota, nema te reči u njihovom rečniku. Srbima je zabranjeno da u Zagrebu pevaju ko su i odakle su, i nekoga to vređa. Valjda kada nas pitaju odakle smo treba da kažemo da smo iz Zanzibara, da se neko slučajno ne uvredi. Iako se za sve to vreme širom Srbije održavaju godinama i decenijama unazad redovno koncerti i nastupi hrvatskih umetnika i pevača, i uvek su ovde primljeni kako dolikuje. Jednoj zemlji koja nema komplekse, jednom narodu koji veruje u sebe i ne bavi se drugima - rekla je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

- Bolje bi im bilo da se pozabave time što ovih dana širom Hrvatske se održavaju proslave na kojima se peva o Maksu Luburiću i njegovim mesarima. Maks Luburić, ozloglašeni ustaški oficir, upravnik sistema koncentracionih logora u NDH je poželjan i prihvatljiv da bude opevan, ali Srbi ne smeju da pevaju o anteriji, jeleku, o opancima, niti o svojoj ljubavi prema Kosovu i Metohiji. "Odakle si sele", je jedna od najlepših, pre svega ljubavnih pesama, i ko pročita tekst može da zaključi da je upravo ta pesma ljubavna pesma. Ali očigledno oni u svom srcu mesta nemaju za ljubav i za emociju te vrste, već samo za mržnju prema srpskom narodu.