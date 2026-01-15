Slušaj vest

Tokom dočeka pravoslavne nove godine iz grada Čačka, srca Srbije, poslata nikad ružnija slika zahvaljujući bahatim pojedincima. Naime, grupa od oko 200 blokadera nakon što su se na poziv opozicije okupili ispred prostorija SNS i konzumirali alkohol, krenuli su na trg gde je nastupala Ana Bekuta pred velikim brojem Čačana. U alkoholisanom stanju oni su zasuli binu grudvama i ledenicama, ulsed čega je pevačica sišla sa bine ali prkosno nije želela da zavši nastup, već je nastavila da peva i to iz kombija.

- Bilo je užasno, oni su bili toliko bahati, glasni, gađali su binu, pokazivali srednji prst. Isparavali su na alkohol, mene je u njihovo ime bilo sramota. Ponašali su se kao kabadahije, misleći da su neki heroji koji brane Srbiju a ustvari su ispali klovnovi kojima se ceo region smeje. Opozicija ih je navukla na tanak led, a onda su svi zajedno zacementirali svoju poziciju na dnu - kaže za RINU jedan od zgroženih Čačana koji je prisustvovao koncertu.

Ana Bekuta je sa bine prvo pozvala građane da se umire, a potom i policiju u pomoć koja je reagovala koliko je bilo u njenoj nadležnosti.

Blokaderi ledenicama gađali Anu Bekutu Izvor: Kurir

- Sram ih bilo. Tačno 261 propalitet. Sad sam došao sa trga gde ima puno građana. Bruka za policiju što bagru nije razbila. Koji građani. Propali blokaderi tamna strana Čačka. Žena radi svoj posao, šta je ona kriva. Veliki junaci gađali ženu grudvama - još jedan je od komentara zgroženih građana.

Povodom incidenta na gradskom trgu, saopštenjem za javnost obratio se i Miloš Stevanić, poverenik Gradskog odbora SNS Čačak.

- Napad na ženu od 67 godina, veliku i priznatu umetnicu, dokazano pristojnu i kulturnu javnu ličnost, predstavlja bedan kukavički čin. Anu su ledenicama gađali blokaderi pumpadžije, koji su na sva usta veličali dokazanog srbomrsca, pevačicu i glumicu Severinu. Srpska Nova godina na trgu u Čačku organizuje se decenijama, ali ovakvo ništavilo i primitivizam Čačak nikada nije video. I ovo nije Čačak. Ovo je šačica političkih ekstremista, pojačanih kolegama iz Kraljeva i Gornjeg Milanovca - napisao je Stevanić.

Dodaje da Ani Bekuti treba odati priznanje na karakteru i hrabrosti, da uprkos svemu izdrži do kraja i ne povuče se pred kukavicama kojima može baka da bude.