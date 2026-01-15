Slušaj vest

Reditelj Goran Marković je po svemu sudeći potpuno izgubio kompas!

Blokader je u najnovijem intervjuu po ko zna koji put pozvao na krvoproliće, rekavši da se "sa našim narodom nikad ne zna" kako će nekog da svrgne sa vlasti i dao je usput brojne kontradiktorne izjave.

- Vučić je propustio priliku da se nekako izvuče iz ove za njega nerešive situacije. Jasno je da će morati da ode i nadam se koliko-tolikom mirnom raspletu. Mada, sa nama Srbima se nikad ne zna... Ali, ukoliko ta promena bude pod kontrolom studenata, verujem u civilizovano razrešenje - lupio je Marković i "ostao živ".

U intervjuu je, između ostalog, izneo i niz uvreda na račun svih sa kojima se politički ne slaže, iako je često prvi umeo da kaže da u Srbiji nema slobode medija, samo propušta da otkrije gde i u kojoj državi je dozvoljeno brutalno vređati predsednika kao što on to radi i naziva ga "tiraninom", dok njegove saradnike vređa da su "poltroni i budale".

Rekao je i da Vučić kidiše na pozorišta i kinematografiju, da mu je kultura neprijatelj broj jedan, zanemarivši činjenicu da je od 2018. do 2024. godine država Srbija, preko Filmskog centra Srbije (FCS), izdvojila za 60 dugometražnih igranih filmova. Tačno 1.906.386.250 dinara građanskog novca.

Poredio Srbiju i fašističku Nemačku

Međutim, kada se uzmu sve blago i pristojno rečeno huškačke izjave Markovića, njegovo ponašanje i ne čudi. Podsetimo, u oktobru je izneo poređenja Srbije i fašističke Nemačke, Nacionalni stadion uporedio sa koncentracionim logorom, a usput izneo i niz netačnih informacija.

Marković je u razgovoru za Fonet rekao da je opasan zločin u takozvanom "Ćacilendu", gde je blokader Vladan A. ranio Milana Bogdanovića i tom prilikom izazvao požar u šatorima ispred Skupštine Srbije, užasno podsetio na paljevinu Rajhstaga i indirektno za to optužio Aleksandra Vučića!