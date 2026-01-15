Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, sa kojim će razgovarati o mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske za NIS, ali i o sveukupnoj saradnji dve zemlje.

Sastanak je počeo oko 10 sati, u Palati Srbija.

- Imamo i druge oblasti saradnje, energetika je u pitanju, tako da ćemo nastaviti naše strateške razgovore po tom pitanju - rekla je Đedović Handanović pre nekoliko dana kada je najavila posetu Sijarta.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u sredu, u Abu Dabiju, da se nada da će u preuzimanje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije biti uključena i Mađarska i Ujedinjeni Arapski Emirati i izrazio uverenje da nismo daleko od postizanja rešenja.

- Ne mogu da kažem apsolutno sve pre nego što pošalju svoje pismo - term sheets (sa obavezujućim bitnim elementima budućeg sporazuma) OFAK-u u SAD, ali se nadam da će oba aktera biti uključena u to - rekao je Vučić.

Predsednik je 12. januara razgovorao sa najvišim rukovodstvom mađarske kompanije MOL o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu, počeo je u utorak preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

1/12 Vidi galeriju Dubravka Đedović Handanović sa Peterom Sijartom Foto: Petar Aleksić

Ministarka Đedović Handanović je u ponedeljak najavila da od utorka stiže prva nafta i i da će oko 85.000 tona biti isporučeno u toku ove nedelje.

- Znači, Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26, 27. januara - rekla je tada Đedović Handanović.

Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, dodatnih 35.000-45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje.

Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo.

U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS.

Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine, kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, navedeno je u saopštenju NIS-a.

OFAK je prethodno izdao licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, dok je prethodnom licencom rok za promenu vlasničke strukture bio do 13. februara.

Predsednik Vučić je ranije pozvao Ruse i Mađare da se što pre dogovore oko kupoprodajnog ugovora za NIS.

On je rekao, na Božić, da se nada da ćemo u narednom periodu moći da kupimo bar još pet odsto akcija u NIS-u, jer bismo tada imali punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik.

Istakao je da će to biti njegov cilj da uradimo u narednim mesecima.

- Da li je realno? Ja mislim da jeste - dodao je Vučić.

Republika Srbija sada ima udeo od 29,87 odsto vlasništva u NIS-u.

Predstavnici mađarskog MOL-a su u prošli ponedeljak stigli u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), što podrazumeva obilazak ključnih kapaciteta NIS-a.

Vučić je ranije izjavio da Amerikanci očekuju da 23. januara vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS-a i budućeg kupca.