ODRŽAN SASTANAK
VUČIĆ RAZGOVARAO SA BEKERATOM "Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija"
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.
Prvi čovek naše zemlje otkrio je nakon sastanka, putem svog zvaničnog Instagram naloga, šta su prioriteti Srbije na evropskom putu.
"Sastanak sa ambasadorom EU Andreasom fon Bekeratom o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu. Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana. Razgovarali smo i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona", poručio je Vučić.
Kurir Politika
Reaguj
34