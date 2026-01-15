Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

Prvi čovek naše zemlje otkrio je nakon sastanka, putem svog zvaničnog Instagram naloga, šta su prioriteti Srbije na evropskom putu.

"Sastanak sa ambasadorom EU Andreasom fon Bekeratom o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu. Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana. Razgovarali smo i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona", poručio je Vučić.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SUTRA SA ANDREASOM FON BEKERATOM Ambasador Evropske unije na Andrićevom vencu
Andreas fon Bekerat (6).jpg
Politika"VAŽNO ŠTO JE PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO DA SRBIJA NASTAVLJA EU PUT" Oglasio se Andreas fon Bekerat, komentarisao i Klaster 3
Aleksandar Vučić
Politika"VUČIĆEVA ODLUKA DA NE ODE U BRISEL IMA PODRŠKU VEĆINE SRBA" Vulin o odluci predsednika Srbije: Evropskoj uniji ne dugujemo ništa
WhatsApp Image 2025-10-08 at 13.18.44_72b8e820.jpg
PolitikaVUČIĆ SE ZALAŽE DA SVE ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA ISTOVREMENO UĐU U EU Analitičari: Ništa bolje ne bi moglo da se desi
Aleksandar Vučić (4).jpeg