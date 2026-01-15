- Ubili su nam viteškog kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, ubile ga ustaše. On je prva žrtva nacizma i fašizma u Evropi. Nažalost, mi Srbi smo ga se prvi odrekli. I dalje slušate o Titu, a ne o kralju Aleksandru I Karađorđeviću. I sve to što mnogi veličaju kod Josip Broza Tita, izvorno pripada kralju Aleksandnru, koji je bio sa svojom vojskom i u Prvom i u Drugom balkanskom ratu, i u Prvom svetskom ratu, prešao albansku golgotu i bio zaista pravi kralj, narodni - poručio je Vučević.