Miloš Vučević, lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja, istakao je na Instagramu da je kralj Aleksandar Prvi Karađorđević vodio narod i državu kroz najteže trenutke.

Vučević je prokomentarisao video koji kruži društvenim mrežama u kojem mladi u Hrvatskoj pevaju ustaške pesme.

- Ubili su nam viteškog kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, ubile ga ustaše. On je prva žrtva nacizma i fašizma u Evropi. Nažalost, mi Srbi smo ga se prvi odrekli. I dalje slušate o Titu, a ne o kralju Aleksandru I Karađorđeviću. I sve to što mnogi veličaju kod Josip Broza Tita, izvorno pripada kralju Aleksandnru, koji je bio sa svojom vojskom i u Prvom i u Drugom balkanskom ratu, i u Prvom svetskom ratu, prešao albansku golgotu i bio zaista pravi kralj, narodni - poručio je Vučević.

Kako je rekao, niko ne sme da ospori da je to "čovek koji je vodio narod i državu kroz najteže trenutke i koga su ubili oni koji su opevani" u ustaškim pesmama.

