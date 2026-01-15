Slušaj vest

Blokaderi i njihovi mediji ne prezaju ni od čega u svojim pokušajima da dođu na vlast, vređajući usput predsednika Srbije Aleksandra Vučića dok istovremeno, između redova, pozivaju i na nasilje, a sve pod uticajem stranih centara moći, kažu analitičari za Kurir.

Poslednji u nizu je reditelj Goran Marković, koji je, po svemu sudeći, potpuno izgubio kompas! On je u svom intervjuu po ko zna koji put pozvao na krvoproliće, rekavši da se "s našim narodom nikad ne zna" kako će nekog da svrgne sa vlasti i dao je usput brojne kontradiktorne izjave.

Goran Marković Foto: Zorana Jevtić

- Vučić je propustio priliku da se nekako izvuče iz ove za njega nerešive situacije. Jasno je da će morati da ode i nadam se koliko-toliko mirnom raspletu. Mada, s nama Srbima se nikad ne zna... - rekao je Marković, što je u javnosti ocenjeno kao pretnja po bezbednost predsednika Srbije!

Marionete na političkoj sceni

Marković je u intervjuu, između ostalog, izneo i niz uvreda na račun svih s kojima se politički ne slaže, iako je često prvi umeo da kaže da u Srbiji nema slobode medija. Međutim, propustio je da obelodani u kojoj državi na svetu je dozvoljeno brutalno vređati predsednika kao što on to radi u poslednjem intervjuu i naziva ga "tiraninom", dok njegove saradnike vređa da su "poltroni i budale".

Profesor Ilija Kajtez kaže za Kurir da Goran Marković i ostali blokaderi stvaraju atmosferu koju od njih zahtevaju strani centri moći.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Ti ljudi, koji se usput bave politikom umesto onim što im je Bog dao, iz ko zna kojih razloga često pričaju ono šta bi oni želeli, iracionalno, a suštinski ne znaju kako funkcionišu politički sistem i društvene nauke. Sa druge strane, oni stalno emituju ono što od njih traže strani centri moći, stvaraju atmosferu nečega što ti centri projektuju ili priželjkuju. Ispod površine se krije to da su oni dobili uputstvo da pripremaju između redova javno mnjenje da će se izbori održati, ali da oni te izbore ne mogu dobiti ni na kakav regularan način, imajući u vidu istraživanja. Zato pripremaju javno mnjenje, i međunarodno i ovdašnje i regionalno, da će izbori biti okidač za sukobe, demonstracije i pokušaje svrgavanja legalno izabrane vlasti - jasan je Kajtez.

Dodaje i da takvi poput Markovića mogu biti samo marionete na političkoj sceni.

- Marković prvo kaže da je moguće da Vučić ode mirno, a onda ide ono što strani centri od njih traže, da se podgreva atmosfera tih potencijalnih nemira, građanskog rata koji pokušavaju da pokrenu već godinu dana. Nema tu Markovićeve pameti, niti vizionarstva, niti se on previše razume u fenomene politike, nego oni dobijaju instrukcije, a strani centri zloupotrebljavaju to što on zna da snima filmove. Oni svi govore gotovo isto, da bi hteli da im Vučić preda vlast bez borbe zato što su oni, navodno, elitni i važni i bitni. Čovek koji nije ni jedan jedini dan upravljao u životu ni sa čim smatra da može da upravlja državom! Može, ali kao marioneta. Bolje da se drži onoga što mu je Bog dao, nego da se upliće u ono za šta nema ni dara ni talenta, niti šanse da uspe - zaključuje Kajtez.

Ko diriguje blokaderima

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da bi Marković za ovakve reči trebalo da bude u pritvoru.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Ni prvi ni poslednji put da Marković ima ekstremne i opasne izjave, govoreći o Vučiću kao tiraninu, autokrati i diktatoru... On i mnogi drugi imaju tu slobodu da govore bilo šta što je za svaku osudu i trebalo bi da budu u pritvoru. Mnogi koji su vladali našom državom završili su neslavno i kad neko govori ovakve reči može nekog drugog da podstakne na određene stvari - smatra Obrknežev.

On takođe izražava sumnju da još neko stoji uz takozvani studentski pokret.

- Marković je prošle godine govorio o nacionalnom stadionu kao o logoru gde bi trebalo da se stave svi naprednjaci. U tome vidim fašistički i nacistički oblik njihovog govora, a kad bi došli na vlast, i delovanja! U njegovoj izjavi možemo čuti da bi, kad bi studenti dirigovali, to bilo civilizovano. Pa, da li iza studentskog pokreta ili paralelno s njim postoji još jedan pokret koji sve to vodi i zapravo diriguje sa svima njima putem izjava, načina ponašanja i generalno ekstremnog i radikalnog delovanja - pita se Obrknežev.