Ustavni sud danas je održao sednicu na kojoj je poništio odluku Visokog saveta tužilatva i usvojio žalbe na rešenje predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića kojim je odbio sve prigovore na neregularnosti tokom izbornog procesa. Ustavni sud je istom odlukom naložio da se ponove tužilački izbori za viša javna tužilaštva na kragujevačkoj i novosadskoj apelaciji, kao i izbori za osnovna javna tužilaštva na kragujevačkoj i novosadskog apelaciji.

Ustavni sud usvojio je u svojoj odluci svih šest žalbi na rešenja predsednika VST jer je utvrdio da ona ne mogu da proizvode pravno dejstvo jer nisu doneta u skladu sa zakonom.

U odluci koja je objavljena na sajtu Ustavnog suda, navodi se da "Sud konstatuje da se po sili zakona predmetni prigovori imaju smatrati usvojenim", te da je Visoki savet tužilaštva dužan da preduzme dalje izborne radnje u skladu sa Zakona o Visokom savetu tužilaštva, odnosno da poništi izbore na biračkim mestima označenim u podnetim prigovorima, te da iste ponovi u zakonskom roku od osam dana.

- Ustavni sud ukazuje da Visoki savet tužilaštva u izvršenju Odluke Ustavnog suda ne obavezuje samo izreka Odluke Suda, već i stavovi izneti u obrazloženju ove odluke - navodi se u odluci.