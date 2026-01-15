Slušaj vest

Na konferenciji za medije Gradskog odbora SNS Niš ukazano je na koruptivnu rekonstrukciju nadstrešnice ispred Gradske opštine Medijana, za koju je plaćeno mnogo više od realne vrednosti radova i koja je u potpunosti izvedena bez projektno-tehničke dokumentacije, stručnog nadzora i prijema radova.

- Gradska opština Medijana sebe voli da predstavlja kao jedinu slobodnu opštinu u Srbiji, a istina je da je oslobođena jedino od poštovanja zakona i da u njoj vladaju anarhija i bezvlašće - saopštio je Miloš Đorđević, član Glavnog odbora SNS, na konferenciji koju je iz prikrajka pratilo i rukovodstvo Gradske opštine Medijana predviđeno predsednikom Mladenom Đurićem.

Đorđević je ukazao da takvim izvođenjem radova rukovodstvo Gradske opštine Medijana ugrožava bezbednost svih građana Niša koji prolaze u njenoj blizini i najavio prijavu koju će podneti nadležnoj građevinskoj inspekciji.

Za izvođenje radova na rekonstrukciji, firmi "Paleks" plaćeno je blizu milion dinara, što je nekoliko puta više od realne vrednosti radova, a polovina te sume isplaćena je avansno, odmah po zaključku ugovora, pa se sa pravom sumnja da se radi o još jednoj blokaderskoj akciji ispumpavanje para svih građana Medijane.

Miloš Đorđević je podsetio da se rukovodstvo Gradske opštine Medijana još uvek nije ogradilo od Dragana Milića čiji je najbliži saradnik „Baron“ u pritvoru zbog pronevere cigareta, vrednih oko dva miliona evra, kao i da još nisu odgovorili na pitanja zbog čega se iz budžeta svih građana Medijane plaćaju nastupi jedino blokaderskih izvođača.