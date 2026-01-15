Slušaj vest

"Stanje u Negotinu i njegovim selima je redovno. Nema većih i dužih prekida u snabdevanju strujom i vodom, a putevi su raščišćeni i prohodni", izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić prilikom posete selima Bukovče i Rečka u Negotinskoj Krajini i dodao

- Neposredni susreti sa ljudima nemaju alternativu. Problemi koji su izneti su konkretni, a tiču se pre svega trajnog rešavanja vodosnabdevanja, lokalnih i atarskih puteva, kao i okončanja posla vezanog za komasaciju.

Nakon kratkog sastanka sa predsednikom opštine Vladimirom Veličkovićem, ministar je sa saradnicima prvo obišao meštane sela Bukovče, a nakon toga i selo Rečka, gde je imao priliku da se neposredno susretne sa stanovnicima ovih naselja i da čuje iz prve ruke šta ih muči i šta im je potrebno.

Najveće negotinsko naselje sa više od 430 domaćinstava i oko 1.500 stanovnika Bukovče, muči problem sa vodosnabdevanjem, pa je predsednik ove mesne zajednice Vojislav Balavesković podvukao važnost rešavanja tog problema.

- Organizovali smo akcije čišćenje snega, sanirali smo puteve, pa smo izbegli zastoje u saobraćaju. Meštani sela su izrazili spremnost da i ličnim sredstvima učestvuju u rešavanju ovih problema, pre svega kada je reč o vodosnabdevanju - poručio je Balavesković.

Nakon obilaska pomenutih sela Krkobabić je konstatovao je da su opštinske komunalne službe valjano uradile svoj posao i u veoma otežanim zimskim uslovima.

Kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu, Opština Negotin pomognuta je sa više od 58 miliona dinara. Pored ostalog, lane je kompeltno obnovljen Seoski dom kulture u Štubiku.

Skućeno je 16 porodica preko programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu sesoke kuće sa okućnicom u selima – Čubra, Mokranje, Popovica, Brestovac, Kobišnica, Štubik, Rečka, Mihajlovac, Rajac, Vidrovac, Vratna, Jasenica i Rogljevo.

Od 2018. do 2021. godine pomognut je rad tri zemljoradničke zadruge. Negotinu su preko programa ovog Ministarstva dodeljena i sredstva za nabavku minibusa za besplatan prevoz seoskog stanovništva, kao i za održavanje manifestacije "Miholjski susreti sela" prethodne četiri godine.