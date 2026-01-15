Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su predstavnici opozicije koji su nekada bili na vlasti bez tendera prodali Rusima deo Naftne industrije Srbije i da sada aktuelna vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem mora da rešava probleme koje je izazvao neko drugi.

"Vi ste bili toliki lopovi da niste ni imali tender, nego se dogovarali, dali šta su Rusi tražili. Nisu Rusi krivi, oni su ljudi uzimali sve što ste vi dali budzašto. Da je bio tender možda bi taj deo uzeo neko drugi i možda mi ne bismo imali problem sa sankcijama, ali ste vi to tako rešili", rekla je Brnabić na sednici Skupštine Srbije odgovarajući na kritike poslanika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa po pitanju NIS-a.

Princip otmi-ukradi

Dodala je da ona lično nije možda bila za to da se NIS proda Rusima.

"Da li sam ja lično, da je mene neko pitao, volela da Rusi imaju NIS, pa pravo da vam kažem možda bi bilo bolje da je to bio francuski Toatl ili američki Šel ili da je bio neko drugi", navela je Brnabićeva.

Naglasila je da je aktuelna opozicija oduvek radila po principu otmi - ukradi.

"Vi ste predložili zakon koji kaže 'otmite' Rusima NIS, samo da građani znaju i onda smo mi krivi i Aleksandar Vučić što kaže 'mi imamo neke principe, imamo obraz, ne želimo da otimamo ništa, nego ćemo naći rešenje koje je dobro i za građane i za našu zemlju, a takođe ćemo dati sve od sebe da budemo fer prema tim partnerima''', navela je Brnabićeva.

Ona je Đilasu rekla da je ekspert za otimanje i dodala da je, dok je bio gradonačelnik Beograda, otimao od dece dečja odmarališta da bi izgradio kuću Velikog brata za kompaniju u kojoj je delom bio vlasnik.

Otimali ste od svih