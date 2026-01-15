Adrijana Mesarović kaže da se situacija sa strujom poboljšava

Adrijana Mesarović oštro je demantovala navode Jelene Spirić, naglasivši da su tvrdnje o 14.000 korisnika bez struje netačne i da zaposleni u elektroenergetskom sektoru, uprkos vanrednim vremenskim uslovima, ulažu maksimalne napore kako bi svi građani Srbije dobili električnu energiju.

"Poznato je da je glavni manir Đilasa i predstavnika njegove stranke laž i izricanje neistina, kao i apsolutna nestručnost i neznanje na svim poljima.

Pa je tako jedna od njegovih perjanica Jelena Spirić i danas brutalno obmanula javnost i građane Republike Srbije šireći paniku, a sve sa ciljem kako bi još jednom ponizila sve zaposlene u elektroenergetskom sektoru koji danima unazad, usled ogromnih snežnih padavina koje su zadesile celu Evropu, ulažu nadljudske napore kako bi svaki stanovnik naše zemlje u najkraćem roku dobio električnu energiju.

U Srbiji su trenutno 377 korisnika bez električne energije, što je 0,01% od ukupnog broja mernih mesta u celoj državi, a ne 14.000 kako tvrdi Jelena Spirić i radnici Elektrodistribucije Srbije neće stati, pa ni u ovim vanrednim okolnostima, sve dok poslednji korisnik ne dobije električnu energiju.

Da je Jelena Spirić imala želju da nešto nauči, mogla je bar iz medija da sazna da su ulaganja u elektroenergetski sektor rekordna, za razliku od nekih drugih vremena kada se brinulo isključivo o tome kako će Đilas i njemu slični, što više opljačkati džepove građana Srbije ostavljajući državu na ivici bankrota!

Politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pokazala se kao jedina politika rezultata koja je narodu obezbedila bolji životni standard i to je politika brige o svakom građaninu naše zemlje.", poručila je Adrijana Mesarović.