PALO PRIZNANJE NA N1: Razbijen mit da se vlast "urušava", potvrđena Vučićeva dominacija (VIDEO)
Voditeljka N1 Danica Vučenić, u programu uživo, praktično je priznala ono što opozicija mesecima pokušava da sakrije, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, politički dominira i da scenariji iz 2000. godine danas nemaju nikakvo uporište u realnosti.
Govoreći o padu Slobodana Miloševića, Vučenić je istakla da je ključni momenat bio gubitak lokalnih vlasti još 1996. godine:
- Milošević je pao na izborima septembra 2000. godine, ali je početak njegovog formalnog pada suštinski bilo osvajanje gradova i opština 1996. godine. A ovde se to ne dešava, dakle nema! - rekla je.
Ovom izjavom razbijen je još jedan mit koji se uporno gura u javnost od strane blokaderskih medija, a to je da se vlast "urušava".
Naprotiv, rezultati na izborima, stabilna većina u parlamentu i snažna podrška u lokalnim samoupravama pokazuju da predsednik Vučić i SNS imaju čvrstu bazu poverenja građana.