"KOLIKO BUDŽETSKOG NOVCA JE DATO ADVOKATSKOJ KANCELARIJI DA BRANI IZBOR KOVAČEVIĆ ZA DEKANA FPN?" Piper ima pet pitanja za Maju Kovačević
Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper izjavio je da "dekanka Fakulteta političkih nauka Maja Kovačević (inače velika pristalica blokadera) kaže da su 'angažovani advokati' da brane njen (nezakonit) izbor na mesto dekana!?"
On je na Iksu objavio pet pitanja za Maju Kovačević:
1. Koje telo FPN je donelo odluku o angažovanju advokata?
2. Koja advokatska kancelarija je unajmljena?
3. Koliko budžetskog novca (novca svih građana Srbije) je dato advokatskoj kancelariji da brani izbor Kovačević za dekana FPN?
4. Da li je ovo prvi put, ili je FPN već plaćao advokatske usluge za Maju Kovačević nekim drugim povodom?
5. I za kraj: gospodjo Kovačević, kada ćete podneti ostavku?
Inače, Kovačević je navela kako je nakon ponovnog konstituisanja studentskog parlamenta Senat potvrdio njeno imenovanje za dekanku FPN-a.
- Ministar Dejan Vuk Stanković naložio je ponovno glasanje. Mi smo izneli žalbu na to, angažovali advokate, pa ćemo videti šta i kako - rekla je ona za N1.