Ministar pravde Nenad Vujić, kao član Visokog saveta tužilaštva (VST) najoštrije osuđuje javno istupanje predsednika VST Branka Stamenkovića koje po svom sadržaju i narativu izaziva ozbiljnu zabrinutost i osnovanu sumnju da je došlo do teške povrede službene dužnosti, zloupotrebe funkcije i prekoračenja ovlašćenja.

- Navedeno saopštenje nije doneto niti usvojeno od strane Saveta kao kolektivnog ustavnog organa, već predstavlja lično istupanje predsednika Saveta, koje je suprotno Zakonu i Poslovniku o radu VST neosnovano predstavljeno kao institucionalni stav. Takvo postupanje ukazuje da je predsednik Saveta protivpravno i grubo prekršio načela kolektivnog odlučivanja - naveo je ministar pravde.

Predsedniku Saveta ovo nije prvi put da samostalno donosi odluke koje predstavlja kao odluke Saveta, naveo je ministar Vujić i podsetio da je on to već učinio prilikom donošenja rešenja o odbijanju prigovora u vezi sa tužilačkim izborima, a koje je Ustavni sud oglasio ništavim odlučujući po žalbma podnosilaca prigovora, upravo zbog činjenice da su rešenja doneta bez potrebnog kvoruma za odlučivanje.

- Ustavni sud je jasno konstatovao da je osporena rešenja doneo sam predsednik Saveta i zato su ništavne. Posebno je nedopustivo što se u navedenom saopštenju, putem pravno neutemeljenih kvalifikacija i vrednosnih sudova, direktno dovodi u pitanje zakonitost, stručnost i legitimitet odluke Ustavnog suda Republike Srbije. Javno osporavanje odluka Ustavnog suda od strane nosioca jedne od najviših pravosudnih funkcija predstavlja radnju koja po svojoj prirodi može da se kvalifikuje kao teška povreda službene dužnosti i ozbiljno narušavanje ustavnog poretka - naveo je ministar pravde.

Takođe je ukazao da nezavisnost i samostalnost pravosuđa ne podrazumeva samovolju, niti pravo na institucionalno neodgovorno postupanje.

Naprotiv, kako je istakao, od nosilaca pravosudnih funkcija očekuje se najviši stepen pravne discipline, uzdržanosti i poštovanja Ustava, zakona i odluka nadležnih organa, a posebno odluka Ustavnog suda koje su konačne, obavezujuće i izvršne.

- Posebno ističem da Evropski sud za ljudska prava zahteva da se građani Srbije prethodno obrate Ustavnom sudu Srbije, što govori o kvalitetu odluka Ustavnog suda, a koje javni tužilac Branko Stamenković u svom saopštenju dovodi u pitanje - napomenuo je ministar pravde.

Imajući u vidu posledice ovakvog postupanja po ugled pravosudnih institucija, pravnu sigurnost i poverenje javnosti u ustavnopravni poredak, ministar pravde je konstatovao da postoje elementi koji opravdavaju razmatranje pokretanja odgovarajućih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti predsednika Saveta Branka Stamenkovića u skladu sa Ustavom i zakonom.